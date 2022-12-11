У Рейк’явіку, столиці Ісландії, відбулась урочиста церемонія нагородження 35-ї премії Європейської кіноакадемії, головної кінопремії Європи.

Найкращим європейським фільмом був названий «Трикутник смутку» (Швеція, Німеччина, Франція, Велика Британія). Режисер картини Рубен Естлунд отримав нагороди за найкращі режисуру та сценарій. Виконавець однієї з головних ролей Златко Буріч став найкращим європейським актором.

Нагадаємо, «Трикутник смутку» –сатирична комедія, що здобула «Золоту пальмову гілку» Каннського фестивалю. Фільм зараз можна подивитись в українських кінотеатрах.

Усі українські продюсери стали лауреатами премії Eurimages Co-Production Award. Зазвичай нагороду отримує один продюсер, який брав активну участь у копродукції.

«Винятково цього року премія Eurimages присуджується не одному, а всім продюсерам України. Це вияв великої вдячності за зростання якості українського кіновиробництва в останні роки та знак постійної підтримки тепер, коли ця інфраструктура зазнала краху», – зазначили організатори.

Також уперше членом правління Європейської кіноакадемії став українець, продюсер та гендиректор кінокомпанії «Артхаус Трафік» Денис Іванов. Він звернувся до кіноакадеміків з вулиць Києва, а його колега, продюсер Володимир Яценко – з фронту.

Найкращим європейським документальним фільмом визнали «Маріуполіс 2» (Литва, Франція, Німеччина). Режисера фільму Мантаса Кведаравічюса взяли в полон та вбили російські військові. Стрічка змонтована із уцілілих матеріалів, у яких задокументовані події березня 2022 року в місті, що перебуває в облозі.

Володарі призів Європейської кіноакадемії:



Найкращий європейський фільм – «Трикутник смутку» / Triangle of Sadness (Швеція, Німеччина, Франція, Велика Британія)

Найкраща європейська комедія – «Хороший Бос» / El buen patrón (Іспанія)

Приз ФІПРЕССІ (Міжнародної федерації кінопреси) за Європейське відкриття – «Маленьке тіло» / Piccolo corpo (Італія, Франція, Словенія)

Найкращий європейський документальний фільм – «Маріуполіс 2» / Mariupolis 2 (Литва, Франція, Німеччина)

Найкращий європейський анімаційний фільм – «Собаки та італійці не допускаються» / Interdit aux chiens et aux italiens (Франція, Італія, Бельгія, Швейцарія, Португалія)

Найкращий європейський короткометражний фільм – «Бабусине інтимне життя» / Granny's Sexual Life (Словенія, Франція)

Найкращий європейський режисер – Рубен Естлунд («Трикутник смутку» / Triangle of Sadness)

Найкраща європейська акторка – Вікі Кріпс («Корсаж» / Corsage)

Найкращий європейський актор – Златко Буріч («Трикутник смутку» / Triangle of Sadness)

Найкращий європейський сценарист – Рубен Естлунд («Трикутник смутку» / Triangle of Sadness)