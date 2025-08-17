Для того щоб закрити дірку на даху, варто працювати в сонячний день, коли дах сухий

Іноді дах може зовсім невчасно почати протікати через дірку, яка може виникнути у будь-який момент. Це викликає безліч проблем, тому що не завжди вистачає коштів відремонтувати дах вчасно. Ukr.Media розповідає, як можна тимчасово закрити невелику дірку в даху без навичок та з мінімумом матеріалів.

Як дешево та ефективно закрити дірку на даху?

Для того щоб закрити дірку на даху, варто працювати в сонячний день, коли дах сухий. На поверхню даху, там, де знаходиться дірка, потрібно нанести герметик – розмазати його навколо отвору. Зверху покладіть відповідний за розміром шматок синтетичної тканини. А поверх тканини додайте ще герметика та розмажте його.

Особливу увагу приділіть краям тканини, щоб на них теж потрапив герметик. І після того, як ця конструкція висохне, дірка буде надійно закрита на деякий час.

Для більш довговічного ремонту підійде клей, виготовлений із пінопласту та бензину. Пінопласт потрібно розчинити в бензині до консистенції сметани, після чого використати суміш за тим же принципом, що й герметик. Така латка тримається дуже добре, проте під час цього способу потрібно бути обережним.