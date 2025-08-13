Штукатурка – це не просто фінішне покриття стін. Це елемент, що додає об’єм, текстуру та характер вашому інтер’єру. Сучасна штукатурка стала функціональною та естетичною, тому варто знати про основні її типи. Better Homes and Gardens розповідає про види штукатурки та терміни, про які варто знати.

Вапняна штукатурка проти гіпсової

Вапняна штукатурка, ймовірно, спадає вам на думку, коли ви думаєте про традиційну, оригінальну штукатурку. Вапняна штукатурка використовується століттями і виготовляється із суміші вапна (подрібненого вапняку або крейди), води та піску. Вона неймовірно міцна та має здатність «дихати», що чудово запобігає накопиченню вологи та допомагає підтримувати здорову якість повітря в приміщенні. Вапняна штукатурка також була непоганим вибором для старих будівель, оскільки її пластичність дозволяє їй деформуватися та адаптуватися до осідання без розтріскування.

Якщо вапняна штукатурка має переваги у вигляді повітропроникності та гнучкості, то гіпсова штукатурка має перевагу у швидкому нанесенні та висиханні. Гіпсова штукатурка не має такої повітропроникності, як вапняна штукатурка, тому її слід використовувати лише в сухих приміщеннях. Вона створює гладке, сучасне покриття та зазвичай є доступнішою за ціною, ніж вапняна штукатурка.

Види вапняної штукатурки

Завдяки своїм екологічним властивостям, вапняна штукатурка знову здобула популярність у світі дизайну та декорування. Існує кілька різновидів вапняної штукатурки, які призначені для самої обробки, щоб створити різний візуальний ефект та текстуру. Ось три найпоширеніші види оздоблення вапняною штукатуркою:

Венеціанська штукатурка.

Вапняна штукатурка, виготовлена з гашеного вапна та мармурового пилу або мармурової крихти. Гашене вапно створює основу для штукатурки, тоді як мармуровий пил і крихта створюють гладку, але текстуровану поверхню з блискучим покриттям. Венеціанська штукатурка наноситься шарами, щоб створити візуальну глибину. Під час ремонтних робіт ви матимете можливість відполірувати кожен шар для більшого блиску. Вона також дуже міцна та доступна в різних кольорах.

Марморіно.

Марморіно схожа на венеціанську штукатурку тим, що обидві виготовляються з вапна та мармурового пилу, але якщо венеціанська штукатурка створює більш блискуче, розкішне покриття, то марморіно має матове покриття, схоже на натуральний камінь. Марморіно можна наносити гладкими або грубими мазками для створення бажаної текстури, але кожен шар буде мінімально сяяти.

Таделакт.

Слово «таделакт» означає арабською мовою «втирати» або «масажувати». Штукатурка таделакт виникла в Марокко і вважається одним із найстаріших штукатурних покриттів у світі. Вона надає стінам розкішної, гладкої текстури з гарним блиском. Вона повністю водонепроникна та має високий рівень pH, що допомагає їй протистояти бактеріям та цвілі. Таделакт найчастіше використовується у ванних кімнатах і навіть у басейнах. Його також можна використовувати для створення архітектурних деталей таких як арки, полиці та лавки.

Вапняна фарба.

Вапняна фарба – це не стільки штукатурка, скільки фарба, але це варіант, який можна зробити самостійно, адже він економічний. Вапняна фарба виготовляється з подрібненого обпаленого вапняку, натуральних пігментів і води, а також не містить летких органічних сполук. Завдяки тому, як світло відбивається від кристалів, що утворюються під час затвердіння, вапняна фарба здається змінює колір залежно від освітлення.

Види гіпсової штукатурки

Завдяки своїй доступності та простоті нанесення, гіпсові штукатурки стали доступнішими та поширенішими, ніж інші.

Римська глина

Римська глина схожа на венеціанську штукатурку, але з дещо органічнішим відчуттям та м’яким, майже тактильним ефектом. Римська глина – це паста з наднизьким вмістом летких органічних сполук, виготовлена на основі гіпсової штукатурки, яка висихає з плямистим покриттям та текстурою, що нагадує камінь. Її наносять шарами за допомогою шпателя та широкими рухами, що дозволяє майстру варіювати вид поверхні – більш гладку для сучасних інтер’єрів або текстуровану штукатурку для традиційних.