Очищення стін перед фарбуванням є критично важливим для забезпечення кращого зчеплення фарби

Перед фарбуванням стін важливо не лише обрати колір та купити фарбу, а й правильно підготувати стіни. Цей крок має вирішальне значення для загальної якості вашої роботи. Martha Stewart розповідає, як підготувати стіни перед фарбуванням.

«Очищення стін перед фарбуванням є критично важливим для забезпечення кращого зчеплення фарби, більш гладкого покриття та довготривалого результату. Ваші стіни встигли накопичити достатньо бруду, особливо в місцях з високою прохідністю, де вони збирають відбитки пальців, пил, жири та залишки від домашніх тварин. Без очищення ці забруднення діятимуть як бар’єр між новою фарбою та поверхнею стіни, що призведе до передчасного відшаровування, появи смуг, бульбашок або нерівномірного кольору», – пояснює досвідчений маляр Том Каррен.

Як очистити стіни перед фарбуванням?

Перед очищенням стін, потрібно підготуватися. Для цього вам потрібні:

Мʼякий засіб для миття посуду. Тепла вода. Неабразивна губка. Відра для миття (одне для мийного розчину, одне для полоскання). Тканини або пластикова плівка. Мікрофіброва щітка або пилосос із насадкою-щіткою. Сходинка. Малярська стрічка. Рушники з мікрофібри. Знежирювальний очищувач (необовʼязково).

Спочатку для ефективної роботи слід захистити свій простір – накрийте підлогу тканиною та обклейте скотчем оздоблення, розетки та вимикачі, щоб захистити від пошкодження вологою.

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Тепер ви можете почати видаляти пил. Використовуйте пилосос із м’якою щіткою або довгою ручкою з мікрофібри, щоб обережно протерти всю поверхню стіни. Зверніть особливу увагу на карнизи, кути, плінтуси та простір за вентиляційними отворами радіатора.

Після цього можна почати вологе прибирання. У чистому відрі змішайте теплу воду з невеликою кількістю м’якого засобу для миття посуду (кілька крапель на 4 літри води). Чисту неабразивну губку або м’яку тканину занурте в мильний розчин, обережно вичавлюючи зайву воду, щоб уникнути надмірного насичення. Обережно потріть стіни круговими рухами, починаючи з основи стіни та рухаючись вгору по зручних вертикальних ділянках. Таким чином ви запобігатимете потраплянню брудної води, на вже очищені ділянки.

Для сильно забруднених місць можна використовувати знежирювальний засіб для видалення накопиченого бруду та олії. Завжди обов’язково читайте інструкції та не забувайте одягати рукавички для захисту рук.

Після очищення всієї стіни або ділянки ретельно промийте її чистою водою. Використовуйте нову губку або тканину, щоб видалити залишки мила. Пропуск цього кроку може залишити плівку, яка перешкоджатиме адгезії ґрунтовки або фарби.

У кінці дайте стінам висохнути на повітря протягом кількох годин або ночі та використайте чистий, сухий рушник з мікрофібри, щоб промокнути залишки вологи в кутах. Важливо зачекати, поки поверхня повністю висохне, і тільки потім почати фарбування.