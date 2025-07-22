Це дозволить не лише зекономити гроші, а й уникнути ситуації, коли матеріалу не вистачає

Щоб уникнути зайвих витрат та помилок під час ремонту, важливо правильно розрахувати кількість шпалер. Це дозволить не лише зекономити гроші, а й уникнути ситуації, коли матеріалу не вистачає або навпаки залишаються великі залишки. Ideal Home розповідає, як правильно розрахувати, скільки шпалер потрібно на кімнату.

Як зробити розрахунок?

Насамперед потрібно почати з вимірювання кімнати. Спочатку визначте ширину кожної стіни та додайте їх разом, щоб отримати загальну ширину кімнату. Потім виміряйте висоту стін (або таку висоту, яку ви хочете покрити шпалерами) та помножте число на загальну ширину кімнати (або однієї стіни, якщо плануєте робити акценту стіну), щоб отримати загальну площу у квадратних метрах.

Під час вимірювання потрібно використовувати якісну жорстку рулетку та округляйте число до найближчого цілого числа.

Після цього потрібно розрахувати площу одного рулону шпалер – вона зазвичай вказана на упаковці. Поділіть загальну площу кімнати на площу покриття рулону, і таким чином ви дізнаєтесь, скільки рулонів вам потрібно. Додайте 1 рулон про запас, щоб уникнути помилок.

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Наприклад, кімната площею 26 квадратних метрів, поділена на 5,2 м, дорівнюватиме 5 рулонам шпалер. Однак такі розрахунки не враховують повторення візерунків, тому вам знадобиться більше рулонів, щоб візерунок збігався.

Завжди краще мати трохи більше рулонів шпалер, адже якщо вам знадобляться додаткові, не факт, що вони будуть ідентичними зі старою партією.