Якщо у вас немає свердлильного верстата, найскладнішим етапом буде правильно просвердлити дірку та не пошкодити полицю

Навіть без професійного обладнання можна акуратно та рівно зробити отвори для кріплення навісних полиць прихованого монтажу. Для цього необов’язково мати верстат – достатньо правильно підготуватися та дотримуватися простої техніки. House Digest розповідає, як просто зробити різні отвори у навісних полицях.

Якщо у вас немає свердлильного верстата, найскладнішим етапом буде правильно просвердлити дірку та не пошкодити полицю. Проте вам може допомогти простий шаблон (джиг), який можна зробити самостійно. Він допоможе стабілізувати сверло, щоб отвір вийшов прямим і паралельним полиці.

Як зробити рівні отвори у навісній полиці?

Вам потрібно:

Дриль та свердло. Рівень, рулетка або лінійка. Дерев’яна планка для шаблону. Тимчасовий клей. Полиця.

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Щоб зробити шаблон, просто покладіть дерев’яну планку поперек полиці, але так, щоб вона трохи виступала за краї. Тепер потрібно визначити, де буде отвір для кронштейна та відміряти, на якій висоті свердлити. До нижньої частини шаблону приклейте невеликий дерев’яний блок на цій висоті, адже він буде орієнтиром для свердла.

Як створити рівні отвори?

Спочатку закріпіть шаблон на полиці струбциною або клеєм. Під час свердління притискайте дриль до блока – це допомагатиме тримати його рівно. Ви можете замість звичайного блоку зробити в ньому V-подібний виріз або отвір. Це ще краще фіксуватиме свердло.

Коли отвори будуть готові, вам залишиться лишень розрахувати висоту кріплення, а потім можна встановлювати полицю.