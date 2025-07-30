Одним з найпотужніших інструментів у боротьбі за сантиметри – це світло

Низька стеля може візуально зменшити простір та створити відчуття тісноти. Проте кілька простих дизайнерських рішень допоможуть зробити кімнату вищою без капітального ремонту. PixelInform розповідає, як візуально підняти стелю.

Додайте більше світла та блиску

Одним з найпотужніших інструментів у боротьбі за сантиметри є світло. Важливо робити ставку на багаторівневе освітлення:

Прихована LED-підсвітка по периметру створює дивовижний ефект, роблячи межі стін більш розмитими та невагомими. Торшери та бра, світло яких буде спрямоване вгору, створюватимуть вертикальні промені, що візуально «витягуватимуть» стіни. Точкові світильники, вбудовані в стелю, також можуть забезпечити рівномірне освітлення без зайвих акцентів.

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Також ви можете спробувати один сміливий, але дуже ефективний хід – глянцеву натяжну стелю. Вона працюватиме як велетенське дзеркало, відбиваючи світло та предмети інтер’єру. Тобто таким чином вона подвоює уявну висоту кімнати, додаючи їй глибини та повітря. Особливо добре це працює у світлих відтінках.

Змусьте погляд рухатися вгору

Головне завдання – змусити очі ковзати від підлоги до стелі, створюючи ілюзію нескінченної вертикалі. Тут вам допоможуть лінії та пропорції. Спробуйте використати довгі штори, що спадатимуть від самої стелі до підлоги. Але не забудьте сховати карниз у спеціальну нішу, щоб не зіпсувати ефект. Таке ж правило стосується й інших елементів – шпалер, дерев’яних панелей.

Меблі теж відіграють свою роль, тому краще обирати низькі дивани, крісла або столики. Адже чим більше вільного простору залишатиметься над ними, тим вищими здаватимуться стіни. А для зберігання ідеально підійдуть високі та вузькі стелажі чи шафи, що підкреслюють вертикаль.