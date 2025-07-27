Невдало підібрана палітра може зіпсувати навіть найкраще оздоблення

Дерево залишається популярним матеріалом в інтер’єрі, але не всі кольори гармонійно з ним поєднуються. Невдало підібрана палітра може зіпсувати навіть найкраще оздоблення. Homes and gardens розповідає, які кольори не варто поєднувати з деревом.

Яких відтінків краще уникати?

Уникайте поєднання помаранчевих тонів деревини з яскравими кольорами. Хоча таке поєднання може здатись логічним, але деревина з помаранчевим підтоном має притаманну теплоту, а в поєднанні з яскравими кольорами, такими як блакитний чи жовтий, все виглядатиме дуже різко.

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Не змішуйте червоне дерево з коричневим. Якщо у вашій кімнаті є темні дерев’яні вироби, важливо, щоб колірна палітра кімнати, в якій вони присутні, не маскувала красу деревини. Майже будь-який колір чудово поєднується з червоним деревом, але вам точно слід уникати похмурих, насичених тонів або шоколадно-коричневих фарб.

Не поєднуйте клен із жовтими відтінками. Клен, як правило, має жовтуваті пігменти, тому коли ви поєднуєте його з жовтою фарбою, це не створюватиме тональний та багатошаровий ефект, а натомість може бути досить різкою та п’янкою сумішшю. Якщо ви хочете додати тепло та сонячний настрій у свій дім, потрібно обирати або клен, або жовтий колір.