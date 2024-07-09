Скоріше за все у новому фільмі ми знову побачимо Меріл Стріп

Студія Disney розробляє другу частину відомого фільму 2006 року «Диявол носить Prada», пише Variety. Видання зазначає, що переговори із актрисами Меріл Стріп та Емілі Блант, які можуть повернутись до своїх ролей, тривають. Про те, чи знайдеться у картині місце для героїні Енн Геттвей, не говорять. Фільм ще перебуває на ранньому етапі виробництва.

Нагадаємо, знятий на основі роману Лорен Вайсбергер 2003 року про досвід роботи молодої жінки у модному журналі заробив 326,7 млн доларів у прокаті та приніс Меріл Стріп «Золотий глобус» та номінацію на «Оскар». Прототипом образу Міранди Прістлі стала Анна Вінтур, редакторка Vogue, яка прославилася своїм жорстким стилем керівництва.

Сюжет нового фільму розповідатиме про те, як редакторка модного журналу Міранда Прістлі будує кар’єру на тлі занепаду традиційної паперової преси. Героїня Емілі Блант тепер обіймає високу посаду.

Поки що додаткових подробиць про майбутній фільм немає.