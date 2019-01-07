Трьох львів'ян госпіталізували через отруєння чадним газом

Чому українці так часто труяться чадним газом.

Троє мешканців Львова потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Про це 7 січня повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

У повідомленні зазначається, що 6 січня близько 20:35 у Львові на вул. Війтовича, три людини отруїлись, ймовірно, чадним газом. Подія трапилась у приватному будинку. Три особи, у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано у Львівську обласну клінічну лікарню. Деталі інциденту встановлюються, вік постраждалих не уточнюють.

Фахівці нагадують, що у приміщенні, де працюють газові прилади, мають бути дотримані дві головні умови: постійний доступ свіжого повітря та безперешкодний витік відпрацьованих газів через вентиляційний канал. У випадку перших симптомів отруєння необхідно без зволікань звернутися до лікарів.