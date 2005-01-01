Трьох поліцейських затримали за підозрою в сутенерстві на Вінниччині

Підозрювані - заступник начальника одного з відділів управління та двоє його підлеглих

У Вінницькій області правоохоронці затримали трьох поліцейських за підозрою в сутенерстві. Про це повідомили на сайті Національної поліції.

«Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції встановили причетність окремих працівників Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, поліції Вінницькій області до створення злочинної схеми залучення осіб у проституцію. Інтимні послуги змушували надавати клієнтам закладів, які діяли під вивіскою масажних салонів», – ідеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що підозрювані - заступник начальника одного з відділів управління та двоє його підлеглих.

«Під вивіскою масажного салону клієнтам надавали інтимні послуги. Сеанс еротичного масажу коштував 600 грн, а година з дівчиною - 800-2,5 тис. грн. Упродовж доби кожна дівчина обслуговувала від 4 до 8 чоловіків, яких підшукував адміністратор закладу. Він же і збирав виручку», – йдеться в повідомленні.

Серед чотирьох «працівниць» салону - 20-річна іноземна громадянка. При цьому ні внутрішнього, ні закордонного паспортів дівчина при собі не мала. «Куратори» салону відібрали в неї документи, погрожуючи притягненням до відповідальності.

Відео Нацполіції

Правоохоронці провели 15 санкціонованих обшуків за адресами діяльності зазначених вище салонів у Вінниці та Хмельницькому, а також за місцем проживання фігурантів злочину. Під час обшуків виявлено та вилучено чорнову документацію, грошові кошти, зокрема в іноземній валюті, банківські картки, документи, зброю і боєприпаси, комп'ютерну техніку, декілька десятків мобільних телефонів і сім-карти до них.

За вчинене правопорушення підозрюваним 37-річному підполковнику поліції і його підлеглим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 7 років.