У неділю ввечері, 24 липня, у селищі Куликів поблизу Львова святкування іменин компанією підлітків завершилося бійкою – троє дівчат побили 17-річного хлопця. Постраждалого госпіталізували з переламаним носом та травмою голови.

Інцидент трапився у селищі Куликів біля Львова. Компанія підлітків (троє дівчат, усі віком близько 12 років, та 17-річний хлопець) святкувала іменини однієї з них. Близько 23:00 підлітки пересварилися і сталася бійка, в результаті якої постраждав хлопець. На місце події виїжджали поліцейські та медики швидкої допомоги. Інформацію про цей інцидент ZAXID.NET підтвердили в поліції Львівщини.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалого підлітка госпіталізували у львівську Лікарню святого Миколая (колишня міська дитяча лікарня Львова). Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма та зламана спинка носа.

У понеділок, 25 липня, в Лікарні святого Миколая підтвердили ZAXID.NET, що хлопець госпіталізований у стаціонар. Більш детальну інформацію про його стан здоров’я медики не розголошують.

Водночас, як розповіли в поліції, кримінальне провадження за фактом побиття хлопця не відкривали, оскільки і він, і його батьки писати заяву відмовилися.