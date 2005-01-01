Троє художників із Дніпра показали у Львові свій погляд на Карпати

Ольга Локатир, Марія Грім та Олександр Василенко – митці з Дніпра, викладачі у художніх студіях. Уперше виставляються разом у Львові, у галереї «Зелена канапа».

Роботи дніпрян цілком відмінні від львівської художньої школи.

Ольга Локатир – дніпрянка, але вже 20 років мешкає у Львові. Після приїзду сюди довший час не малювала, більше займалася мистецтвознавством. Аж допоки не познайомилася із Марією і Олександром.

«Олександр і Марія заїхали до мене в гості і поїхали малювати у Карпати, а я дістала пензлик, фарби, щось мене потягнуло малювати. Як тільки я почала, це була вже моя стихія. І наступного року я вже з ними поїхала у гори», – розповіла Ольга Локатир.

Дніпровська трійця оселяється у Ворохті і звідти ходить горами. Малюють Карпати у різних техніках: акварель, гуаш, олія, пастель.

«Нам цікаво змінити степовий пейзаж на гірський. По-перше, колір цілком змінюється, в степах він більше червоний, жовтий, помаранчевий, а Карпати свіжі, у них насичені кольори. Більше гори дають оцю повітряну перспективу», – вважає художник Олександр Василенко.

«Туди ж, у гори, ми возимо на пленери дітей з Дніпра, наших учнів. Бо гори – це ж живий організм. Я їх вчила тихенько поводитися, тихенько розмовляти, прислухатися, придивлятися. А потім, коли ти сам приїжджаєш, то ти стаєш отою дитиною, стаєш із горами один на один. Вони інколи люблять нас, інколи не люблять», – поділилася враженнями Марія Грім.

«Усі, хто любить карпатський пейзаж, усі, хто любить імпресіонізм, експресіонізм і всі похідні мистецькі напрямки, які пропагували такий свіжий імпресіоністичний погляд на пейзаж, я думаю, що вони знайдуть тут для себе щось цікаве», – розповіла кураторка виставки Олеся Домарадзська.

Виставка #МАЛЬОВАНЕВГОРАХ триватиме до 11 лютого.