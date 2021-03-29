Вогонь охопив дах, домашнє майно і сміття

Троє людей загинули в пожежі у Павлоградському районі Дніпропетровської області в неділю, 28 березня.

За інформацією рятувальників, пожежа сталася увечері в одному з одноповерхових будинків у селі В’язівок. В пожежі загинули один чоловік та двоє жінок. Інформації про їхній вік у повідомленні немає.

Загалом площа пожежі становила 60 квадратних метрів. Вогонь охопив дах будинку, домашнє майно і сміття.

За інформацією ТСН, гасити вогонь було дуже важко, бо оселя була захаращена сміттям, яке миттєво спалахувало. Через це шансів врятувати людей не було.

Причини пожежі має встановити поліція.

Як повідомляв ZAXID.NET, у суботу, 27 березня, на Черкащині в пожежі загинула бабуся з двома маленькими онучками.