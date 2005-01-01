ТРЦ King Cross Leopolis відсвяткував 8 день народження

Головна подія року в ТРЦ King Cross Leopolis. Цього вікенду перший та найбільший у Львові торгово-розважальний центр європейського формату відсвяткував 8 річницю разом зі своїми клієнтами. Просто море розваг для дітей та дорослих. Львів'яни кажуть, King Cross Leopolis – чудовий вибір для проведення часу разом з сім’єю та друзями.

«Дуже-дуже задоволені.Діти задоволені. Ми відчули, що побували на дні народженні. Бажаємо процвітання King Cross Leopolis», – поділилась Ольга, гостя ТРЦ King Cross Leopolis.

Якщо святкувати, то вже з розмахом. Торговою галереєю пройшов велелюдний святковий парад. А розгулятись тут є де. Адже King Cross Leopolis – це понад 100 брендів. Серед яких чимало всесвітньо відомих. Не дарма гостями саме цього ТРЦ є понад 10 мільйонів відвідувачів щороку.



«Ми дуже раді, що львів'яни та гості нашого міста за весь цей час залишаються разом з нами. А зі свого боку ми готові і надалі їх дивувати чудовими подарунками», – сказала директор ТРЦ King Cross Leopolis Марія Патер.



Окрім безлічі приємних емоцій, святкових знижок та маленьких презентів, цього вікенду влаштували розіграш і головного подарунку – новенького авто Peugeot 208. На участь було зареєстровано понад 6 тисяч чеків на суму від 800 гривень.

«Емоції просто неперевершені. Воно все прийде згодом. Наразі ми дуже збуджені. Купували телефон мобільний для дружини в подарунок. Тепер до телефона є ще й машина», – розповіли головні переможці акції Ростислав та Галина.



Акція тривала з 1 лютого по 25 березня 2018 року. Але з ТРЦ King Cross Leopolis свято не закінчується. Весняний шопінг саме у розпалі.