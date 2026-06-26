Придбане у Німеччині медобладнання для центру Unbroken

Для реабілітації та відновлення військових Благодійний фонд «24» передасть реабілітаційному центру Unbroken ліжка та інше додаткове обладнання. Акумулювати кошти вдається завдяки глядачам 24 каналу, які підтримують українських захисників, також до збору долучився бізнесмен та благодійник, засновник девелоперської компанії РІЕЛ Ростислав Мельник, зробивши значну пожертву.

Як розповіли у фонді «24», усе медичне обладнання для реабілітаційного центру Unbroken замовили й придбали у німецької компанії Tecfor Care. Йдеться про 72 медичних ліжка ECOFIT S та багатофункціональні крісла Vitamo care chair.

«Кожне таке ліжко – це менше болю для тих, хто вже пройшов пекло. Наш обов'язок – допомогти!», – переконані у фонді.

Сучасне медичне ліжко Tecfor Care ECOFIT S дозволяє пацієнту легко налаштовувати зручне положення за допомогою пульта. Наявність травматологічної дуги дає людині змогу самостійно підтягуватися, а бічні дерев'яні бар'єри захищають від випадкового падіння.

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Завдяки благодійному збору вдалося також закупити багатофункціональні крісла, які оснащені електричним регулюванням. Такі крісла можна легко переводити із сидячого положення у напівлежаче або повністю горизонтальне, що дозволяє проводити різні медичні процедури без додаткового переміщення пацієнта. Пацієнти отримують вищий рівень комфорту під час лікування, обстежень або тривалих процедур. Ергономічна конструкція та можливість індивідуального налаштування положення допомагають знизити втому й покращують самопочуття людей, які перебувають у кріслі тривалий час.

Окрім цього, вдалося придбати нові меблі для лікарняних палат – столи, тумбочки, а також зручні матраци для ліжок.

Найбільшу суму на закупівлю медобладнання пожертвував львівський бізнесмен і меценат – засновник девелоперської компанії РІЕЛ Ростислав Мельник. Він задонатив на збір 440 тис. грн, що суттєво пришвидшує закупівлю і доставку обладнання до Львова. Ростислав Мельник також заснував власний благодійний фонд, куди переказав значну суму коштів для допомоги ЗСУ.

Збір на багатофункціональні спеціалізовані крісла для реабілітаційного центру Unbroken триває, приєднатись до нього і зробити свій внесок в лікування та реабілітацію українських захисників можна на сайті фонду «24», де є всі реквізити.