Які свята відзначаємо у березні: церквоний календар на 2025 рік
У березні на православних християн чекає низка важливих релігійних подій
У березні на християн чекає низка важливих релігійних подій, серед яких початок Великого посту та святкування Благовіщення Пресвятої Богородиці. ТСН розповідає, які церковні свята будуть у березні 2025 року.
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на березень 2025 року: важливі дати
- 2 березня – Прощення (Прощена неділя, Сиропусна неділя);
- 3 березня – Початок Великого посту;
- 9 березня – перша неділя Великого посту, Православʼя;
- 15 березня – поминальна субота другого тижня посту (батьківська субота);
- 16 березня – друга неділя Великого посту;
- 22 березня – поминальна субота третього тижня посту (батьківська субота);
- 23 березня – третя неділя Великого посту, Хрестопоклонна;
- 24 березня – Предсвяття Благовіщення;
- 25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;
- 26 березня – собор архангела Гавриїла, відання Благовіщення;
- 29 березня – поминальна субота четвертого тижня посту (батьківська субота);
- 30 березня – третя неділя Великого посту.
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