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У березні на православних християн чекає низка важливих релігійних подій

У березні на християн чекає низка важливих релігійних подій, серед яких початок Великого посту та святкування Благовіщення Пресвятої Богородиці. ТСН розповідає, які церковні свята будуть у березні 2025 року. Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на березень 2025 року: важливі дати 2 березня – Прощення (Прощена неділя, Сиропусна неділя);

3 березня – Початок Великого посту ;

; 9 березня – перша неділя Великого посту, Православʼя;

15 березня – поминальна субота другого тижня посту (батьківська субота);

16 березня – друга неділя Великого посту;

22 березня – поминальна субота третього тижня посту (батьківська субота);

23 березня – третя неділя Великого посту, Хрестопоклонна;

24 березня – Предсвяття Благовіщення;

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;

26 березня – собор архангела Гавриїла, відання Благовіщення;

29 березня – поминальна субота четвертого тижня посту (батьківська субота);

30 березня – третя неділя Великого посту.

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