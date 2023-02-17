Цими вихідними на льодовій арені в Новояворівську відбудеться відкритий чемпіонат Львівської області з фігурного катання на ковзанах «Кубок Кришталевого Лева». На змагання приїдуть фігуристи з усієї України. Про це у п'ятницю, 17 лютого, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

Участь в змаганнях візьмуть понад 200 учасників зі Львова, Новояворівська, Києва, Сум, Чернівців, Луцька, Дніпра, Одеси, Харкова, Маріуполя, Павлограда, Калуша, Херсону, Білої Церкви, Вінниці. Серед тих, хто вийде на ковзанку та змагатиметься за нагороди, трирічні діти.

«Змагання проводитимуть за правилами Міжнародної спілки ковзанярів на цей сезон серед діючих спортсменів, членів федерації, аматорів та новачків, а також за вимогами до програм для кожного віку спортсменів, затверджених Українською федерацією. Згідно з правилами ISU, судитимуть учасників з використанням комп’ютерної системи підрахунку балів та відеоповтору», – зазначили у Львівській ОВА.

Нагадаємо, фігурне катання є олімпійським видом спорту. В офіційних змаганнях, як правило, розігруються чотири комплекти медалей: у жіночому одиночному катанні, у чоловічому одиночному катанні, у парному фігурному катанню, а також у спортивних танцях на льоду.