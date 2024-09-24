Ціна будівлі в Пустомитах зросла в мільйон разів

У понеділок, 23 вересня, Фонд держмайна продав з аукціону адміністративну будівлю в Пустомитах поблизу Львова площею 783 м2. Стартова ціна лота становила 1 грн – це встановлений законом на період воєнного стану механізм визначення стартової вартості об'єктів, балансова ціна яких відсутня або дорівнює нулю.

На аукціоні, що відбувся в системі Prozorro.Продажі, була одна учасниця – Ольга-Кароліна Маїк. Вона запропонувала купити будівлю за 1,007 млн грн.

Триповерхова будівля на вул. Заводській, 10 в Пустомитах збудована у 1970 році. Вона розташована на земельній ділянці площею майже 0,2 га. Перебуває в задовільному стані.

Додамо, що переможниця торгів має також сплатити в бюджет 20% ПДВ.

Ольга-Кароліна Маїк – лікарка-дерматолог, працює у Львівському обласному шкірно-венерологічному диспансері. Її чоловік – Роман Маїк – раніше подавався на посаду в МОЗ, але не пройшов. Також Роман Маїк займався підприємництвом, але наразі дві його фірми припинили роботу.

Як повідомляв ZAXID.NET, 20 вересня Фонд держмайна продав з аукціону будівлю в селі Майдан Дрогобицького району. Її стартова ціна також становила гривню, а переможець зголосився купити її за 8 млн грн.