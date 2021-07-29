Середня вартість автогазу в Україні станом на 29 липня сягнула рекордних 16,83 грн. Це найвища вартість пального за весь час спостережень експертів, повідомив профільний сайт Еnkorr з посиланням на дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Від початку липня роздрібні ціни на автогаз в Україні збільшились майже на 1,5 грн або ж на 9,5%.

Востаннє схожі ситуації з автогазом в Україні виникали восени 2017-го та 2018 років, але тоді вартість була нижчою, ніж тепер, зазначив сайт LB.ua.

Експерти і учасники ринку впевнені: стабільне зростання цін на нафту протягом 2021 року і сезонний стрибок попиту на автогаз, підігрітий падінням імпортного постачання до України – головні причини різкого подорожчання пального, повідомив сайт LIGA.net.

«У минулі роки морське постачання автогазу щоліта дешевшало. Тому трейдери збільшували обсяги постачання, що додатково знижувало ціни. Нинішнього літа через зростання цін на нафту цього не сталося. Автогаз навпаки подорожчав на всіх ринках, звідки він надходить до України – Східна Європа, Середземномор’я, Росія тощо», – пояснив заступник директора «Консалтингової групи А-95» Артем Куюн.

На тлі сезонного попиту в українських трейдерів скоротилися довгі контракти на постачання автогазу «Роснєфті», також на третину зменшили експорт в Україну російський «Лукойл», «Бєлоруснєфть» і Мозирській НПЗ – одні з головних постачальників для українського ринку. Ще на 9% обсяги поставок скоротили виробники з Казахстану. Сукупно це призвело до браку автомобільного газу на внутрішньому ринку.

Згідно з прогнозом, у серпні дефіцит автомобільного газу в Україні може посилитися, зокрема на тлі збору врожаю аграріями.