Фермери мають перекрити дефіцит овочів з південних областей

Львівські агровиробники цьогоріч планують висадити більше овочевих культур. Це зумовлено дефіцитом продукції із традиційно овочевих регіонів, розповіла у коментарі ZAXID.NET керівниця департаменту агропромислової політики Львівської ОВА Тетяна Гетьман.

«Зараз дефіцит компенсується імпортом, що сильно позначається на цінах, тож аграрії Львівщини планують вирощувати більше овочів для львів’ян та інших регіонів. У нас доволі непогано росте перелік овочів з борщового набору. Також клімат змінюється і тепличний бізнес на Львівщині стає все більш перспективним, хоча ще 6 років тому це вважалось нерентабельним», – говорить Тетяна Гетьман.

Вона додає, що аграрії Львівщини, які займаються вирощуванням овочів, можуть отримати гранти на будівництво теплиць за урядовою програмою єРобота. Також Львівщина обрана для пілотного проекту ФАО з підтримки овочівництва, ягідництва і грибництва, що також дозволяє претендувати на гранти для тепличного бізнесу.

Утім, важко сказати, чи збільшення кількості овочів від локальних виробників істотно вплине на ціни. Це, говорить Тетяна Гетьман, однозначно вплине на собівартість продукції, проте якщо буде великий попит від інших регіонів, сільгоспвиробники підніматимуть ціни і вдома.

Ще одна тенденція серед аграріїв Львівської області, каже Тетяна Гетьман, це відмова від вирощування кукурудзи і подальше розширення площі посівів гречки.

«Через призупинений експорт торік були проблеми зі збором, зберіганням і переробкою кукурудзи. До війни Україна експортувала 60-70% цієї культури, а зараз на Львівщині є кілька полів, де кукурудзу не зібрали з минулого року, бо бракувало потужностей для зберігання і переробки», – говорить чиновниця.

Попри те, що експорт поволі відновився, ціни на кукурудзу на світовому ринку суттєво знижуються. Водночас Україна стала експортувати значно менше гречки, що переважно надходила з Китаю і Росії, тому, каже Тетяна Гетьман, львівські агровиробники не упускають цей шанс.

«Ми ще торік переорієнтувалися і суттєво збільшили площі під гречкою, а цьогоріч вони можуть ще зрости – орієнтовно на 25%», – каже Тетяна Гетьман.

Нагадаємо, торік на Львівщині зібрали 9,5 тис. тонн гречки, що у 2,5 рази більше, ніж було у 2021 році. Це сталося і за рахунок збільшення площ, і завдяки збільшенню врожайності. Підприємства, що вирощували гречку, отримали часткову компенсацію коштів, витрачених на високопродуктивний посівний матеріал.

Тетяна Гетьман додала, що у 2022 році, попри війну, на Львівщині збільшилась кількість фермерських господарств – до 787 (+65), і сімейних ферм – 80 (+15).

«Наш регіон є лідером за кількістю сімейних ферм. Цьогоріч очікуємо збільшення щонайменше до 90 таких господарств», – говорить Тетяна Гетьман.

Загалом в області є близько 1,5 тис. підприємств, задіяних в агропромисловому комплексі.