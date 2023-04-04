Закордонні постачальники користуються можливістю продати свою цибулю за вищою ціною

Ціни на цибулю в Україні залишаються високими, що стимулює інші країни ввозити її сюди. Лише у перші дні квітня в Україну надійшла партія цибулі у 150 тонн із Киргизстану. Про це повідомляє портал EastFruit.

Постачання цибулі з Киргизстану стало можливим завдяки достроковому зняттю заборони на експорт цибулі на початку березня 2023 року. У цей час оптові ціни на якісну цибулю в країні становили 45-50 центів США за кілограм, а в Україні оптові ціни перевищували 1,2 долара США за кілограм. Тому дорога логістика не була перепоною для поставок.

Ціни на цибулю в Україні досі високі, що стимулює її імпорт. Так, у перші дні квітня в Україну надійшли великі партії імпортної цибулі з 9 країн світу. Окрім Киргизстану, це Єгипет, Індія, Китай, Литва, Молдова, Нідерланди, Франція і Польща.

Раніше експерти пояснювали, чому в Україні суттєво подорожчала цибуля: через неврожайність та відсутність на ринку індивідуальних домогосподарств.