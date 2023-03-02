Зараз роздрібна вартість одного кілограма цибулі – приблизно 50 грн

Ціна на цибулю в Україні зросла вдвічі, порівняно із минулим роком. Зараз роздрібна вартість одного кілограма у Львові – приблизно 50 грн, є регіони в яких ще дорожче. Ціна на цибулю може зростати й надалі. Експерти називають кілька причин такого подорожчання і зазначають, що зараз ситуація із цим овочем за останні вісім років найскладніша.

За даними оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар», минулого року напочатку березня 2022 року кілограм цибулі коштував – 20 грн, в вересні – 24 грн і зараз – 43,50 грн.

За словами експерта аграрного ринку Івана Стефанишина, серед причин зростання цін – погана врожайність та війна.

«У 2022 році зібрали 732 тис. тонн цибулі, а це на 29% менше, ніж у 2021 році. В середньому в Україні споживається 750 тис. тонн цибулі в рік. Приблизно 40% комерційної цибулі не надійшло на ринок, через бойові дії в тих регіонах, де її вирощували. Це Херсон, Харків, Київ та Дніпро. Комерційна цибуля – це та, яка була вирощена в сільськогосподарських підприємствах, які працювали на ринках», – пояснив Іван Стефанишин.

І ще однією причиною, але вже глобальною, за словами експерта є те, що 90% цибулі вирощується в приватних господарствах, а вони не є учасниками ринку. Немає структури, яка б скуповувала продукцію організовано. В нас цим займаються посередники.

«Тобто вони вирощували цибулю для свого споживання і залишки продавали посередникам, які скуповували цю цибулю. Коли є неврожай, то важко працювати з індивідуальними господарствами. Оскільки вони не мають доступу на ринок. І немає цього прошарку посередників, які б скуповували», – каже експерт аграрного ринку.

За останні вісім років, за словами Івана Стефанишина, ситуація з цибулею найскладніша. Її вирішення досить проблематичне до новаго врожаю. Схожі складнощі є й в європейських країнах, до прикладу в Нідерландах. Там врожайність цибулі була нижчою на 22-23%, ніж в попередні роки.

Дорожчає на українських ринках і капуста з морквою. Це експерт повязує із умовами зберігання, особливо вибагливою в цьому є морка. Також в ціну закладена і вартість електороенергії, адже продукцію зберігають в холодильниках.

«Сьогодні немає проблеми дефіциту, сьогодні є проблема ціни. При нестачі певного виду продукції і складності з імпортом, ця продукція буде, але буде коштувати дорожче», – зазначив експерт.

Нагадаємо, минулого року в Україні подорожчали яйця. Ціна різко зросла в жовтні минулого року. Держстат офіційно зафіксував зростання ціни у вересні на 54% порівняно з червнем. Це пояснювали сезонністю, подорожчанням виробництва, вартістю логістики та кормів, а також втратою поголів'я через війну. Зараз за десякок курячих яєць потрібно заплатити більше 50 грн.