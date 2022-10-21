В АМКУ не бачать причин для помітного подорожчання яєць

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав перевірку суттєвого подорожчання курячих яєць протягом вересня та жовтня. У відомстві не бачать причин для такого помітного подорожчання, йдеться у повідомленні Комітету.

Антимонопольний комітет вважає, що підвищення цін на цей вид продуктів може не мати об'єктивних підстав, попри важкі економічні наслідки війни.

В АМКУ зазначають, що загальна інфляція та зростання індексу споживчих цін на харчові продукти не корелюють зі стрімким зростанням вартості яєць, а вартість кормів для курей залишається досить низькою.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ група компаній «Авангард» (реалізує курячі яйця під ТМ «Квочка»), яка є одним з найбільших виробників курячих яєць, повідомила АМКУ про втрату поголів’я курей та виробничих потужностей у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області, Шевченківському районі Харківської області, Макарівському районі Київської області, Білозерському районі Херсонської області. Внаслідок цього первинна пропозиція яєць на ринку могла істотно знизитися.

Від інших учасників ринку, зокрема Ovostar Union, така інформація не надходила.

Таким чином Комітет не має інформації, яка б підтверджувала наявність об'єктивних факторів для подорожчання яєць відразу на 54% за три місяці.

«Розуміючи соціальну важливість зазначеного питання, Комітет розпочав дослідження причин збільшення цін на яйця курячі у шкаралупі у вересні-жовтні 2022 року», – заявили в Комітеті.

В АМКУ пообіцяли взяти до уваги, що підприємства (у тому числі домінуючі) мають право захищати свої законні інтереси, особливо з урахуванням воєнного стану. Водночас у відомстві наголосили, що такі дії суб'єктів господарювання не повинні бути надмірними.