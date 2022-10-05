Волинський райсуд оштрафував на 8,1 млн грн київську фірму за незаконний ввіз в Україну свинини. В 2020 році підприємство імпортувало з Німеччини 275 тонн м'яса попри заборону головного ветеринарного лікаря, оскільки в той час в Німеччині виявили випадок африканської чуми свиней. У документах було вказано, що свинину везуть не з Німеччини, а з Польщі. Втім, митники виявили обман. Тож суд визнав керівника фірми винним та призначив йому штраф у сумі 100% від вартості товару.

Як йдеться у постанові Любомльського райсуду, протягом жовтня 2020 року фірма «ТК Голден Лайн» ввезла в Україну свинину на 244 тис. євро. Загалом було тринадцять поставок. У документах було вказано, що фірмою-виробником м'яса є Польща, але пізніше митники з'ясували, що насправді м'ясо везли з Німеччини.

Зазначимо, що 10 вересня 2020 року головний державний ветеринарний інспектор підписав розпорядження про обмеження імпорту свинини з Німеччини. Рішення прийняли через виявлений там випадок африканської чуми свиней. Для того, аби не розповсюджувати хворобу, вирішили обмежити ввіз свинини, окрім тієї, яка пройшла необхідну обробку.

Щодо керівника фірми митники склали протокол за ч.1 ст. 483 Митного Кодексу (переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю). До суду Костянтин Наконечний не прийшов.

Суддя Олег Павлусь визнав його винним та призначив штраф у сумі 100% від вартості товару: це 8,1 млн грн. Постанова наразі не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.

Згідно з даними на YouControl, фірма «ТК Голден Лайн» зареєстрована у 2017 році в Києві. Її основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля.