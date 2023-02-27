Розсада – питання номер один у березні для багатьох дачників

У березні садовий сезон набирає обертів. Розсада – питання номер один у березні для багатьох дачників. Важливо також не пропустити момент до початку активного сокоруху: адже це найкращий час для проведення профілактичних обробок саду від хвороб та шкідників. Наприкінці місяця, якщо весна не забариться, цілком можна посіяти і першу зелень у теплиці або парнику. Якщо ви не полінувалися посіяти зелень під зиму, саме час накрити її ніжні паростки агроволокном. «Зелена садиба» розповідає, коли найкраще це робити згідно з посівним календарем.

Посівний календар на лютий 2023 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26, несприятливі – 7, 14, 15, 18-21.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 16, 17;

батат – 9-13, 16, 17;

буряк, морква, пастернак – 9-13;

редька, ріпа – 9-13, 16, 17;

редис – 2, 3, 9-13, 16, 17, 29-31;

селера, петрушка на корінь – 9-13, 16, 17.

Цибулеві:

цибуля городня – 9-13, 16, 17;

цибуля на зелень, шніт – 9-11, 16, 17;

часник – 9-11, 16, 17;

цибуля порей, рокамболь, декоративні луки – 9-13, 16, 17, 22-26.

Овочі:

томати, фізаліс – 2, 3, 24-26, 29-31;

солодкий та гострий перець – 12, 13, 22-26;

баклажани – 12, 13, 24-26;

огірки – 2, 3, 12, 13, 29-31;

броколі, цвітна капуста – 9-11, 16, 17, 24-26;

рання капуста – 9-11;

середня та пізня капуста – 9-11, 24-26;

кале, пак-чой та інша листова капуста – 9-11, 22, 23;

стеблова селера – 9-13, 16, 17, 24-26;

кабачки, патисони, гарбуз – 2, 3, 22-26;

баштанні – 2, 3, 12, 13, 24-26;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 1, 9-11, 27, 28;

соняшник – 4-6, 9-11;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 2, 3, 24-26, 29-31;

міцелій – 1-6, 22-31.

Зелень та трави:

листовий салат – 9-11, 22, 23;

шпинат – 22, 23;

качанні салати, цикорій – 9-11;

рукола, крес, листова гірчиця – 2, 3, 12, 13, 22, 23, 29-31;

мангольд та інші листові овочі – 22-26;

щавель – 12, 13, 24-26;

кріп та фенхель – 16, 17, 24-26;

петрушка, кінза та селера на листя – 24-26;

базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 2, 3, 8, 12, 13, 29-31;

лікарські та чайні культури – 4-6, 8, 9, 12, 13;

мікрозелень – 22, 23.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 1-3, 27-31;

яблуня – 14-17, 24-26;

груша, айва – 9-11, 16, 17;

абрикос, вишня, слива, персик – 9-11, 14, 15, 24-26;

черешня – 4-6, 24-26;

волоський горіх, фундук – 1, 9-11, 24-28;

калина, шипшина, горобина, обліпиха – 2, 3, 14, 15, 24-26, 29-31;

глід – 2-6, 12, 13, 22, 23, 29-31;

смородина – 2-6, 12, 13, 16, 17, 29-31;

малина – 1-3, 12, 13, 27-31;

аґрус – 2, 3, 12, 13, 16, 17, 29-31;

виноград – 9-15.

Декоративні рослини:

газон та ґрунтопокривні рослини – 14, 15, 22, 23;

сидерати – 2, 3, 22-26, 29-31;

однорічники – 2, 3, 8-11, 24-26, 29-31;

цибулинні та бульбові – 12, 13, 16, 17;

трав’янисті багаторічники – 8-11, 24-26;

хвойні – 8;

живі огорожі – 1, 4-6, 8-11, 27, 28;

чагарники та дерева – 4-6, 8, 24-26;

ліани – 1, 8.

Найкращі дні для садових робіт у березні 2023 року:

боротьба з бур’янами – 7, 14, 15, 18, 19, 22, 23;

пророщування насіння – 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26, 29-31;

пікірування, проріджування – 9-11, 16, 17;

обрізка, омолодження, формування – 12-17;

прищипка, пасинкування – 14-17, 21;

боротьба зі шкідниками та хворобами – 1, 4-8, 18, 19, 21-23, 29-31;

профілактичні обробки – 1, 8, 14, 15, 29-31;

заготівля живців – 16, 17, 20, 24-26;

щеплення та окулювання – 2, 3, 29-31;

снігозатримання – 7, 18, 19;

чищення та обробка кори – 2-6, 14-17, 22-26, 29-31;

обробка, ремонт теплиць та парників – 1, 7, 14, 15, 18, 19, 27, 28;

прибирання на ділянці – 7, 14, 15, 21;

захист саду та сховищ від гризунів – 7, 18, 19;

засолювання та квашення – 1, 24-28.

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