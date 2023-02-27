Що садити в березні 2023 року: посівний календар на місяць
У березні садовий сезон набирає обертів. Розсада – питання номер один у березні для багатьох дачників. Важливо також не пропустити момент до початку активного сокоруху: адже це найкращий час для проведення профілактичних обробок саду від хвороб та шкідників. Наприкінці місяця, якщо весна не забариться, цілком можна посіяти і першу зелень у теплиці або парнику. Якщо ви не полінувалися посіяти зелень під зиму, саме час накрити її ніжні паростки агроволокном. «Зелена садиба» розповідає, коли найкраще це робити згідно з посівним календарем.
Посівний календар на лютий 2023 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26, несприятливі – 7, 14, 15, 18-21.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 16, 17;
- батат – 9-13, 16, 17;
- буряк, морква, пастернак – 9-13;
- редька, ріпа – 9-13, 16, 17;
- редис – 2, 3, 9-13, 16, 17, 29-31;
- селера, петрушка на корінь – 9-13, 16, 17.
Цибулеві:
- цибуля городня – 9-13, 16, 17;
- цибуля на зелень, шніт – 9-11, 16, 17;
- часник – 9-11, 16, 17;
- цибуля порей, рокамболь, декоративні луки – 9-13, 16, 17, 22-26.
Овочі:
- томати, фізаліс – 2, 3, 24-26, 29-31;
- солодкий та гострий перець – 12, 13, 22-26;
- баклажани – 12, 13, 24-26;
- огірки – 2, 3, 12, 13, 29-31;
- броколі, цвітна капуста – 9-11, 16, 17, 24-26;
- рання капуста – 9-11;
- середня та пізня капуста – 9-11, 24-26;
- кале, пак-чой та інша листова капуста – 9-11, 22, 23;
- стеблова селера – 9-13, 16, 17, 24-26;
- кабачки, патисони, гарбуз – 2, 3, 22-26;
- баштанні – 2, 3, 12, 13, 24-26;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 1, 9-11, 27, 28;
- соняшник – 4-6, 9-11;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 2, 3, 24-26, 29-31;
- міцелій – 1-6, 22-31.
Зелень та трави:
- листовий салат – 9-11, 22, 23;
- шпинат – 22, 23;
- качанні салати, цикорій – 9-11;
- рукола, крес, листова гірчиця – 2, 3, 12, 13, 22, 23, 29-31;
- мангольд та інші листові овочі – 22-26;
- щавель – 12, 13, 24-26;
- кріп та фенхель – 16, 17, 24-26;
- петрушка, кінза та селера на листя – 24-26;
- базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 2, 3, 8, 12, 13, 29-31;
- лікарські та чайні культури – 4-6, 8, 9, 12, 13;
- мікрозелень – 22, 23.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 1-3, 27-31;
- яблуня – 14-17, 24-26;
- груша, айва – 9-11, 16, 17;
- абрикос, вишня, слива, персик – 9-11, 14, 15, 24-26;
- черешня – 4-6, 24-26;
- волоський горіх, фундук – 1, 9-11, 24-28;
- калина, шипшина, горобина, обліпиха – 2, 3, 14, 15, 24-26, 29-31;
- глід – 2-6, 12, 13, 22, 23, 29-31;
- смородина – 2-6, 12, 13, 16, 17, 29-31;
- малина – 1-3, 12, 13, 27-31;
- аґрус – 2, 3, 12, 13, 16, 17, 29-31;
- виноград – 9-15.
Декоративні рослини:
- газон та ґрунтопокривні рослини – 14, 15, 22, 23;
- сидерати – 2, 3, 22-26, 29-31;
- однорічники – 2, 3, 8-11, 24-26, 29-31;
- цибулинні та бульбові – 12, 13, 16, 17;
- трав’янисті багаторічники – 8-11, 24-26;
- хвойні – 8;
- живі огорожі – 1, 4-6, 8-11, 27, 28;
- чагарники та дерева – 4-6, 8, 24-26;
- ліани – 1, 8.
Найкращі дні для садових робіт у березні 2023 року:
- боротьба з бур’янами – 7, 14, 15, 18, 19, 22, 23;
- пророщування насіння – 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26, 29-31;
- пікірування, проріджування – 9-11, 16, 17;
- обрізка, омолодження, формування – 12-17;
- прищипка, пасинкування – 14-17, 21;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 1, 4-8, 18, 19, 21-23, 29-31;
- профілактичні обробки – 1, 8, 14, 15, 29-31;
- заготівля живців – 16, 17, 20, 24-26;
- щеплення та окулювання – 2, 3, 29-31;
- снігозатримання – 7, 18, 19;
- чищення та обробка кори – 2-6, 14-17, 22-26, 29-31;
- обробка, ремонт теплиць та парників – 1, 7, 14, 15, 18, 19, 27, 28;
- прибирання на ділянці – 7, 14, 15, 21;
- захист саду та сховищ від гризунів – 7, 18, 19;
- засолювання та квашення – 1, 24-28.