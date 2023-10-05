Цьогорічний вересень став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень
Служба з питань зміни клімату Copernicus зафіксувала, що глобальна середня температура цьогорічного вересня побила рекорд із великим відривом, пише в четвер, 5 жовтня, Euronews.
Середня температура повітря у вересні становила +16,38°C – це на 0,93°C вище за середній показник за період з 1991 до 2020 року й на 0,5°C вище за попередній рекорд 2020 року. Зазвичай температурні рекорди встановлюються з меншим відривом (часто на рівні 0,1-0,2°C).
Такий показник температури у вересні 2023 року робить місяць аномально теплим, ідеться у звіті Copernicus. Він приблизно на 1,75 °C спекотніший за вересні у доіндустріальний період 1850-1900 років.
Директор Copernicus Карло Буонтемпо зазначив, що жоден інший місяць ніколи не досягав таких великих аномалій.
Спекотні температури охопили всю земну кулю. Головним чином вони були викликані стійким і незвичайним теплом у світових океанах, які не охолоджувалися у вересні, як зазвичай, і були рекордно гарячими з весни.