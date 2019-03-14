ЦВК створила спецдільниці для голосування військових у зоні ООС

Центральна виборча комісія як виняток створила 80 спеціальних виборчих дільниць на території військових частин. Таке рішення було ухвалено на засіданні 14 березня, повідомила голова комісії Тетяна Сліпачук, йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

«Розглянувши відповідні подання Міністерства оборони, Комісія утворила як виняток 80 спеціальних виборчих дільниць на території військових частин (формувань) у межах Донецької, Луганської та Львівської областей на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Донецькій області утворено 65 виборчих дільниць, у Луганській - 14, на території Львівської області - одну виборчу дільницю.

Також були створені дільничні виборчі комісії (ОВК). Комісія також затвердила єдині кошториси видатків ОВК щодо виборів трьох територіальних виборчих округів на загальну суму 13 млн 47 тис.

«Так, станом на 14 березня Комісія затвердила єдині кошториси видатків ОВК 195 територіальних виборчих округів для підготовки і проведення чергових виборів Президента України», - наголошується в повідомленні.