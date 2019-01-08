ЦВК зареєструвала Садового кандидатом у президенти

СуспільствоАК, сьогодні, 17:274730

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Центральна виборча комісія у вівторок, 8 січня, зареєструвала мера Львова і лідера партії «Самопоміч» Андрія Садового кандидатом у президенти України на виборах 31 березня 2019 року.

Як повідомляє уповноважений представник кандидата, народний депутат Любомир Зубач, члени ЦВК проголосували за реєстрацію Андрія Садового одноголосно, в останній день п’ятиденного терміну, передбаченого законом для розгляду документів.

Нагадаємо, 3 січня делегати партійного з’їзду «Самопомочі» підтримали висунення Андрія Садового кандидатом у президенти.

У своїй передвиборчій програмі Садовий пропонує повернути українцям контроль за надрами та критичною інфраструктурою, створити ефективний захист від російської агресії, усунути від влади тих, хто очолює корупційні схеми в країні, модернізувати інфраструктуру та запустити економічне зростання.

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