ЦВК зареєструвала Садового кандидатом у президенти

Центральна виборча комісія у вівторок, 8 січня, зареєструвала мера Львова і лідера партії «Самопоміч» Андрія Садового кандидатом у президенти України на виборах 31 березня 2019 року.

Як повідомляє уповноважений представник кандидата, народний депутат Любомир Зубач, члени ЦВК проголосували за реєстрацію Андрія Садового одноголосно, в останній день п’ятиденного терміну, передбаченого законом для розгляду документів.

Нагадаємо, 3 січня делегати партійного з’їзду «Самопомочі» підтримали висунення Андрія Садового кандидатом у президенти.

У своїй передвиборчій програмі Садовий пропонує повернути українцям контроль за надрами та критичною інфраструктурою, створити ефективний захист від російської агресії, усунути від влади тих, хто очолює корупційні схеми в країні, модернізувати інфраструктуру та запустити економічне зростання.