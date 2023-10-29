У заході взяли участь 100 військових кораблів ВМС Туреччини

У неділю, 29 жовтня, у водах Босфору пройшов найбільший історія Туреччини парад кораблів і літаків на честь століття заснування республіки. Про це повідомило агентство Anadolu.

У заході взяли участь 100 військових кораблів ВМС Туреччини, у тому числі найбільше військове судно країни – десантний корабель TCG Anadolu. Також під час параду було здійснено 101 гарматний постріл.

Цей захід є найбільшим в історії республіки військово-морським парадом, покликаний продемонструвати військову міць Туреччини.

Віковий ювілей відзначають широко: урочисті заходи, військовий парад, авіа- та світлове шоу. У столиці поклали квіти до мавзолею Мустафи Кемаля Ататюрка – засновника та першого президента сучасної Туреччини.