Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав старт будівництву штучного каналу «Стамбул», який зʼєднає Мармурове і Чорне моря. Проект коштує 15 млрд доларів та повинен розвантажити канал Босфор. Про це пише Anadolu в суботу, 26 червня.

Зі слів Ердогана, будівництво каналу з триватиме шість років. Глибина каналу складе в середньому 20,75 м, ширина – 275 м, а протяжність – 45 км. Крім того, вздовж каналу планують побудувати нові міста, а також шість мостів.

Вартість будівництва «Стамбул» оцінюють в 15 млрд доларів. Він повинен розвантажити канал Босфор, по якому щорічно проходять 43000 суден, хоча така кількість не повинна перевищувати 25000.

Натомість критики кажуть, що будівництво цього каналу може призвести до загибелі морських тварин в регіоні, а також може знищити джерела прісної води в Стамбулі.