Туреччина зможе отримати «партнерство» з ЄС

Туреччина не може розраховувати на повноцінне членство в Європейському союзі, проте може отримати пропозицію «партнерства». Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Парижі, передає «Радіо Свобода».

За словами Макрона, прогрес євроінтеграції Туреччини став неможливим через арешти після спроби державного перевороту в Туреччині в липні 2016 року, а також у зв’язку з занепокоєнням щодо дотримання прав людини в країні. Еммануель Макрон додав, що демократичні країни мають поважати «верховенство закону».