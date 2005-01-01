Туреччина зможе отримати «партнерство» з ЄС

Туреччина не може розраховувати на повноцінне членство в Європейському союзі, проте може отримати пропозицію «партнерства». Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Парижі, передає «Радіо Свобода».
За словами Макрона, прогрес євроінтеграції Туреччини став неможливим через арешти після спроби державного перевороту в Туреччині в липні 2016 року, а також у зв’язку з занепокоєнням щодо дотримання прав людини в країні. Еммануель Макрон додав, що демократичні країни мають поважати «верховенство закону».
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, зі свого боку, заявив, що Туреччина «стомилася» чекати на членство в ЄС.
Нагадаємо, що після спроби перевороту в Туреччині в липні 2016 року арештували близько 50 тисяч людей, ще близько 150 тисяч, включно з учителями, суддями та солдатами, звільнили чи відсторонили.
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