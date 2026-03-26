Турецька прокуратура видала ордер на арешт популярної акторки Ханде Ерчел у справі про наркотики. Зірка заявила, що перебуває на навчанні за кордоном і дізналась про справу з медіа. Про це повідомляє Sabah.

Справа стосується розповсюдження наркотиків, у якій вже фігурували інші актори та медійні люди Туреччини. Зокрема, крім Ханде Ерчел у справі проходить її колишній наречений, мільйонер Хакан Сабанджі. Наразі у цій справі затримали 14 підозрюваних.

Ханде Ерчел відреагувала на цю інформацію на сторінці в інстаграмі. Вона повідомила, що дізналася про справу зі ЗМІ. Зараз вона перебуває на навчанні за кордоном, але готова повернутися в Туреччину для надання свідчень.

Ханде Ерчел відома українським глядачам за роллю Еди в популярному серіалі «Постукай в мої двері» (2020). У 2025 році вона вперше відвідала Росію в межах промотуру фільму «Залиш це вітру». На премʼєру стрічки в Москву вона приїхала разом із іншим відомим актором Баришем Ардучем.