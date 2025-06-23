Озан Гювен отримав 2 роки і 3 місяці тюрми

50-річного турецького актора Озана Гювена, відомого за роллю Рустема Паші в популярному серіалі «Величного століття», засудили до 2 років увʼязнення. Його звинувачують у побитті колишньої дівчини Деніз Булутсуз, повідомляє Karar.

Інцидент між парою трапився 13 червня 2020 року. Того дня Озан Гювен напав на дівчину з кулаками в ресторані та близько години знущався з неї, доки їй не вдалося втекти. Вона негайно звернулася в поліцію, а потім і подала позов до суду. Зі свого боку актор подав зустрічний позов, звинувативши Деніз Булутсуз у нанесенні йому легких тілесних ушкоджень.

Суд розглядав справу 5 років і врешті виніс два вироки: Озан Гювен отримав 2 роки і 3 місяці тюрми за нанесення тілесних ушкоджень, а Деніз Булутсуз повністю виправдали.

Нагадаємо, раніше інший турецький актор Халіт Ергенч, відомий за роллю султана Сулеймана в серіалі «Величне століття», отримав вирок у справі про масові протести в Стамбулі в 2013 році.