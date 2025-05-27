55-річний Халіт Ергенч найбільш відомий за роллю султана Сулеймана в серіалі «Величне століття»

Турецького актора Халіта Ергенча, відомого роллю султана Сулеймана в популярному серіалі «Величне століття», засудили у справі про масові протести в Стамбулі в 2013 році. Актор отримав умовний термін за надання неправдивих свідчень. Про це повідомив місцевий сайт Anadolu.

За даними слідства, Халіт Ергенч та ще один актор Різ Коджаоглу давали неправдиві свідчення під час масових антиурядових демонстрацій у парку Гезі 2013 року. Зокрема, Халіт Ергенч контактував з актором Меметом Алі Алаборою, який підтримав протести, а згодом був змушений виїхати з країни.

У грудні 2018 року суд видав ордер на арешт Алабори за звинуваченням у «спробі повалення уряду Туреччини або перешкоджанні йому виконувати свої обов’язки» через протести в парку Гезі. Халіта Ергенча та Різу Коджаоглу допитували про те, чи контактували вони з обвинуваченим Алаборою. Ті заявляли, що знають одне одного лише з мистецького середовища.

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Але слідчі стверджували, що між Ергенч 12 разів спілкувався з Алаборою телефоном і що спілкування між ними було особливо інтенсивним під час подій у парку Гезі. Крім цього, акторам закидали неправдиві свідчення під час допиту в іншому судовому процесі, пов’язаному агенткою з пошуку талантів Айше Барим. Вона перебуває під вартою з січня за звинуваченнями у спробі повалення турецького уряду. За даними слідства, Барим нібито доручила акторам, яких вона представляла, публічно підтримати протест у парку Гезі.

Суд присудив Халіту Ергенчу рік та 10 місяців умовного терміну, а Різу Коджаоглу – 8 місяців.