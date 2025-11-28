Ханде Ерчел та Бариш Ардуч у Москві в січні 2025 року

Повномасштабна війна з Росією змусила глядачів поглянути на кінокумирів по-новому. Хтось активно підтримує Україну – згадує про війну на публічних подіях та відвідує у розбомблені міста. А хтось, навпаки, мовчить про війну і працює в Росії. Кілька років тому турецький кіноринок заполонив популярні українські телеканали, однак багато відомих турецьких акторів вирішили підтримати Росію.

ZAXID.NET розповідає, які саме турецькі актори працюють на російський ринок. І ви їх точно знаєте.

Ханде Ерчел і Бариш Ардуч

Ханде Ерчел відома в Україні за роллю в популярному серіалі «Постукай у мої двері» 2020 року. У 2025 році вона вперше відвідала Росію в межах промотуру фільму «Залиш це вітру». На премʼєру стрічки в Москву вона приїхала разом із іншим відомим актором Баришем Ардучем. Його українські глядачі знають за фільмом «Деліха» (2014) та серіалами «Кохання напрокат» (2015-2017).

Бурак Озчівіт

У 2016 році він знімався для російського Vogue, однак поїздка в січні 2025 року стала першою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Днями Ханде Ерчел знову відвідала Росію: цього разу для премʼєри стрічки «Два світи, одне бажання». У Москві акторка відсвяткувала й день народження, опублікувавши дописи з подякою росіянам у соцмережах.

Бурак Озчівіт і Фахріє Евджен

Популярний актор Бурак Озчівіт неодноразово бував у Росії й до великої війни. Українські глядачі добре знають його за роллю Балі-бея у серіалі «Величне століття» (2011), Кямрана у «Корольок – пташка співоча» (2013) та Кемаля у «Чорній любові» (2015). Навесні 2024 року в інтервʼю російським ЗМІ він заявив, що хотів би працювати в РФ. Також, за даними турецького видання Tuna Gazete, Бурак Озчівіт став новим рекламним обличчям мережі супермаркетів «Пятёрочка». Він їздить із російським оркестром по містах, де виконують музику з серіалів, де знімався Озчівіт.

Бариш Ардуч

Разом із ним до РФ їздить і дружина, також акторка Фахріє Евджен. Вона полюбилась українським глядачам роллю в серіалах «Курт Сеіт і Шура» (2014) і «Корольок – пташка співоча» (2013), а також за фільмом «Ти – мій дім».

Фахріє Евджен

Мерʼєм Узерлі

Мерʼєм Узерлі також часто працює в Росії. Ще у 2013 році в інтервʼю «Світському життю» вона заявила, що думала, що її героїня Хюррем – Роксолана із популярного серіалу «Величне століття» (2011) – родом із Росії.

Мерʼєм Узерлі

Після повномасштабного вторгнення вона мовчала про війну в Україні та часто відвідувала РФ. У 2023 році на Каннський кінофестиваль Мерʼєм Узерлі одягла сукню російської модельєрки Юлії Яніни. Рік тому вона святкувала день народження доньки в стилі російського мультика «Маша та ведмідь».