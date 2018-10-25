Туристів на кордоні Шенгенської зони перевірятиме штучний інтелект

Штучний інтелект виявлятиме брехню, стежачи за невербальними сигналами та мікрожестами.

СвітЮрій Братюк, 25 жовтня7970

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З листопада у кількох країнах Шенгенської зони розпочинаються випробування програми iBorderCtrl, яка допомогатиме оцінювати ризики, що становитимуть мігранти.

За повідомленням «Голосу Америки», людина, яка матиме справу із системою, спершу має завершити попередню реєстрацію подорожі онлайн, а спілкування з аватаром прикордонника буде частиною цього процесу. За словами журналістів, штучний інтелект стежитиме за невербальними сигналами та мікрожестами, оцінюючи емоції, які проявлятиме людина під час відповідей на контрольні питання. Розробники уточняють, що система розпізнає миттєві зміни в обличчі за майже 40 показниками, а також аналізує голос, збирає відбитки пальців.

Таким чином, штучний інтелект допомагатиме виявити обман і встановити потенційний ризик від кожного мандрівника. Програма не ухвалюватиме рішень щодо перетину, проте надаватиме прикордонникам рекомендації щодо кожної людини. Наразі проект вартістю в 4 млн євро тестуватимуть на кількох пунктах перетину кордону у Греції, Латвії та Угорщині.

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