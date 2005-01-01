Твори 15 українських письменників переклали англійською і видали у США

КультураКатерина Чурилова, 14 січня2520

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Твори 15 українських письменників переклали англійською і видали у США
фото ілюстративне
Упорядкував збірку Марко Андрейчик

У США видали англомовну антологію сучасної української літератури «Біла крейда днів». До неї увійшли вірші, есе та оповідання 15 авторів. Про це повідомляє Gazeta.ua.

Упорядкував антологію Марко Андрейчик, який викладає українську літературу в Колумбійському університеті.

«Протягом 10-ти років запрошували українських письменників виступати в Нью-Йорку та Вашингтоні. Проводили зустрічі та дискусії, під час яких письменники читали студентам свої твори. Щоб публіка розуміла, перекладали їх англійською. За час існування проекту накопичилося багато текстів. Вирішили опублікувати їх у антології», – розповідає Марко Андрейчик.

«Крім письменників, до США приїжджав виступати музикант Тарас Чубай. Співав пісні на вірші свого батька Грицька Чубая і Олега Лишеги. Їх теж вирішили включити до збірки. Серед авторів – Юрій Андрухович. Написав есе до річниці Чорнобиля. Це те, що в американців відразу асоціюється з Україною. Надрукували уривок з роману Андрія Куркова «Львівська гастроль Джиммі Хендрікса». У творі рука американського гітариста похована у Львові. У поетеси Любові Якимчук взяли вірші про Донбас – до і під час війни. Отримали відгуки від американських літературознавців. Кажуть, що українська література різноманітна, але ще не знана для світу», – додав Андрейчик.

Кошти для видання збірки отримали завдяки підтримці американського державного гранта. Назвою антології «Біла крейда днів» став рядок з вірша Івана Малковича «Вечірня (гусяча) буколіка». Також у книзі представили твори Мар’яни Савки, Віктора Неборака, Андрія Бондара, Сергія Жадана, Тараса Прохаська, Василя Ґабора, Юрія Винничука, Олександра Бойченка, Софії Андрухович.

«Українська – одна з найбільш живих і рухливих літератур у світі. Водночас вона є однієї з найменш відомих англомовному читачу. Антологія показує як радянський, так і пострадянський період. Автори – з різних регіонів. Це добре показує культурне різноманіття України», – сказав про збірку американський поет і критик Ллойд Шварц.

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