Тюбінг у Emily Resort

Найсучасніший відпочинковий комплекс Emily Resort пропонує яскравий активний відпочинок у Emily Tubing Park! Цей простір з підйомами змінної висоти та доріжками різної довжини для екстремального, проте безпечного спуску на тюбах сподобається як дорослим, так і дітям.

Що пропонують в Emily Tubing Park

На території комплексу, поруч із пляжними локаціями, активно функціонують 6 довгих трас для катання у природній зоні з виглядом на мальовничу водойму та ліс.

Тюбінг в Emily Resort може працювати в будь-який сезон

Перевагами тюбінгу в Emily Resort є можливість катання в будь-який сезон, адже усі траси оснащені спеціальним універсальним покриттям, а також травалаторів – рухомих доріжок, які швидко піднімуть відпочивальників із тюбом на гору без зайвих зусиль і забезпечать максимальний комфорт для активного проведення дозвілля.

Emily Tubing Park працює щодня за адресою Львів-Винники, Хмельницького, 9Б. Графік роботи:

з понеділка до п'ятниці 14:00 – 20:00,

на вихідних – 12:00 – 20:00

Тюбінг в Emily Resort – це весело і безпечно

Тюбінг у Emily Resort – яскравий і драйвовий відпочинок для кожного

Також на території є 2 фуд-корти, де можна смачно підкріпитись і продовжити свій відпочинок. Крім цього, відпочивальники можуть відвідати пляж, басейни чи аквапарк у Emily Aquatoria.

На території комплексу щовихідних для дітей функціонує казкове містечко «Дивовіль», зі своїми майстер-класами, квестами та шоу від акторів диво-містечка. А віднедавна на локації з'явився Emily Zoo – місце, де малеча зможе познайомитись із дивовижним світом тварин. Зоопарк Emily Zoo розташований на пагорбі біля кришталевої водойми. Альпаки, лами, кози і не тільки, радо зустрінуть відвідувачів!

«Тож до зустрічі в Emily Resort. Тут є все для вашого літнього відпочинку!» – наголошують представники відпочинкового комплексу.

Додаткову інформацію шукайте на офіційному сайті Emily Resort або за телефоном: +38 (032) 242-22-21.