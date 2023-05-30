Відкриття пляжного сезону 2023 вже з 29.05

Кожен мешканець Львова знає, що через примхливу погоду, літо тут потрібно ловити. Але це не так складно, якщо недалеко від центру міста є локація, з найбільшою зоною басейнів та пляжів.

Emily Resort – це сучасний багатофункціональний комплекс для розваг, занять спортом і оздоровлення всієї сім’ї цілий рік, а також, це чудове місце для засмаги та яскравого літнього відпочинку. Вже з 29 травня тут запустять літні локації у тестовому режимі, а вже 3 червня команда Emily Resort запрошує гостей на офіційне відкриття.

Літні локації на Emily Resort

Пляжний сезон на CITY BEACH та LONG BEACH (new) стартує 29 травня! До 1 червня включно – вхід безкоштовний. Кожен із пляжів має, що запропонувати гостям комплексу:

CITY BEACH – піщаний пляж біля природної водойми, яка розташована усього в 4-ох кілометрах від центру міста (працюватиме з 10:00 до 20:00).

CITY BEACH – піщаний пляж біля природної водойми

LONG BEACH – новий дальній пляж, обладнаний парасолями і шезлонгами, розташований у затишній частині Emily Resort, ідеально підійде для камерного відпочинку далеко від галасу та розваг.

Для гостей на обидвох пляжах доступні:

білий піщаний пляж з частиною гібридного газону;

3 природні басейни з регульованим дном для дітей глибиною 30 та 70 см та 120 см для дорослих;

величезний FOOD COURT та MEDUZA-bar з меню на будь-який смак;

комфортні роздягальні;

шафки із замком;

зона душів.

Офіційне відкриття CITY BEACH 03-04 червня! На гостей чекає ярмарок, кращі ді-джеї міста, квести, науково-інтерактивне шоу для дітей, майстер-класи, каруселі та інші дитячі атракціони.

Тих, хто хоче насолодитись ексклюзивним відпочинком з якісним саундом від топових ді-джеїв країни, Emily Resort запрошує на ISLAND BEACH CLUB! (ВХІД ЛИШЕ 18+). Це ексклюзивний релакс посеред мальовничої водойми, який пропонує безліч варіантів для відпочинку:

басейн з неймовірною панорамою прозорим вікном та ефектом Infinity;

панорамне джакузі;

лежаки та бунгало;

бар;

бенкетні чаші для приватних святкувань;

шафки із замком;

формат Lounge club з п’ятниці по неділю.

Зверніть увагу, що 02.06 діятиме знижка -50%.

ISLAND BEACH CLUB

А вже 03-04.06 відбудеться офіційне відкриття локації. На відвідувачів чекають яскраві DAY PARTY за участі зіркових резидентів та спеціально запрошених гостей, а також «EVENING SHOW» з топовими діджеями країни та ексклюзивною розважальною програмою.

Місце для ідеального сімейного відпочинку — EMILY AQUATORIA

І це ще не все, адже в Emily Resort є місце для ідеального сімейного відпочинку – EMILY AQUATORIA, що передбачає:

найбільшу площу басейнів та 1000 шезлонгів;

дитячий аквапарк із басейном;

зони для пляжних та дитячих розваг;

острівну зону посеред басейну з ефектом infinity;

50-метрові доріжки для плавання;

ресторан з найдовшою барною стійкою у Львові;

анімацію для дорослих та дітей.

Комплекс пропонує зони для пляжних та дитячих розваг

Відкриття заплановане з 07.06. слідкуйте за анонсами в соцмережах Emily Resort!

«Отож, якщо ви разом з нами вже на хвилі літа, встигли проглянули прогноз погоди з надією, що жодні хмари не затьмарять вам літнього відпочинку, вітаємо – ви є справжнім літоловом! Готуйте купальники, шорти, капелюшки та гарний настрій! Чекаємо вас з 29.05 за адресою Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б», – пише команда Emily Resort.

Детальна інформація за телефоном 032 242 22 21 та на сайті Emily Resort.