Лови літо з Emily Resort: багатофункціональний комплекс анонсував відкриття пляжного сезону
Відкриття пляжного сезону 2023 року заплановане на 29 травня
Кожен мешканець Львова знає, що через примхливу погоду, літо тут потрібно ловити. Але це не так складно, якщо недалеко від центру міста є локація, з найбільшою зоною басейнів та пляжів.
Emily Resort – це сучасний багатофункціональний комплекс для розваг, занять спортом і оздоровлення всієї сім’ї цілий рік, а також, це чудове місце для засмаги та яскравого літнього відпочинку. Вже з 29 травня тут запустять літні локації у тестовому режимі, а вже 3 червня команда Emily Resort запрошує гостей на офіційне відкриття.
Літні локації на Emily Resort
Пляжний сезон на CITY BEACH та LONG BEACH (new) стартує 29 травня! До 1 червня включно – вхід безкоштовний. Кожен із пляжів має, що запропонувати гостям комплексу:
- CITY BEACH – піщаний пляж біля природної водойми, яка розташована усього в 4-ох кілометрах від центру міста (працюватиме з 10:00 до 20:00).
CITY BEACH – піщаний пляж біля природної водойми
- LONG BEACH – новий дальній пляж, обладнаний парасолями і шезлонгами, розташований у затишній частині Emily Resort, ідеально підійде для камерного відпочинку далеко від галасу та розваг.
Для гостей на обидвох пляжах доступні:
- білий піщаний пляж з частиною гібридного газону;
- 3 природні басейни з регульованим дном для дітей глибиною 30 та 70 см та 120 см для дорослих;
- величезний FOOD COURT та MEDUZA-bar з меню на будь-який смак;
- комфортні роздягальні;
- шафки із замком;
- зона душів.
Офіційне відкриття CITY BEACH 03-04 червня! На гостей чекає ярмарок, кращі ді-джеї міста, квести, науково-інтерактивне шоу для дітей, майстер-класи, каруселі та інші дитячі атракціони.
Тих, хто хоче насолодитись ексклюзивним відпочинком з якісним саундом від топових ді-джеїв країни, Emily Resort запрошує на ISLAND BEACH CLUB! (ВХІД ЛИШЕ 18+). Це ексклюзивний релакс посеред мальовничої водойми, який пропонує безліч варіантів для відпочинку:
- басейн з неймовірною панорамою прозорим вікном та ефектом Infinity;
- панорамне джакузі;
- лежаки та бунгало;
- бар;
- бенкетні чаші для приватних святкувань;
- шафки із замком;
- формат Lounge club з п’ятниці по неділю.
Зверніть увагу, що 02.06 діятиме знижка -50%.
ISLAND BEACH CLUB
А вже 03-04.06 відбудеться офіційне відкриття локації. На відвідувачів чекають яскраві DAY PARTY за участі зіркових резидентів та спеціально запрошених гостей, а також «EVENING SHOW» з топовими діджеями країни та ексклюзивною розважальною програмою.
Місце для ідеального сімейного відпочинку — EMILY AQUATORIA
І це ще не все, адже в Emily Resort є місце для ідеального сімейного відпочинку – EMILY AQUATORIA, що передбачає:
- найбільшу площу басейнів та 1000 шезлонгів;
- дитячий аквапарк із басейном;
- зони для пляжних та дитячих розваг;
- острівну зону посеред басейну з ефектом infinity;
- 50-метрові доріжки для плавання;
- ресторан з найдовшою барною стійкою у Львові;
- анімацію для дорослих та дітей.
Комплекс пропонує зони для пляжних та дитячих розваг
Відкриття заплановане з 07.06. слідкуйте за анонсами в соцмережах Emily Resort!
«Отож, якщо ви разом з нами вже на хвилі літа, встигли проглянули прогноз погоди з надією, що жодні хмари не затьмарять вам літнього відпочинку, вітаємо – ви є справжнім літоловом! Готуйте купальники, шорти, капелюшки та гарний настрій! Чекаємо вас з 29.05 за адресою Львів-Винники, вул. Хмельницького, 9Б», – пише команда Emily Resort.
Детальна інформація за телефоном 032 242 22 21 та на сайті Emily Resort.