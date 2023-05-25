У Тернополі купальний сезон триватиме з 11 червня до 15 вересня

У Тернополі з 11 червня стартує купальний сезон. У місті є два офіційні пляжі на тернопільському ставі, де тернополяни та туристи зможуть відпочити, – це пляж «Циганка» та Дальній пляж. У цих місцях працюватимуть рятувальники.

Купальний сезон триватиме з 11 червня до 15 вересня. Рішення про відкриття пляжів для відпочинку прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

«Впродовж купального сезону на відпочинково-прогулянкових зонах функціонуватимуть рятувальні пости третьої категорії з чергуванням матросів-рятувальників. Також пляжі додатково очистять та підготують до купання», – зазначили в Тернопільській міській раді.

Водолази та працівники комунальних служб проведуть обстеження та очищення дна акваторії біля пляжу «Циганка» від сміття. А також ту частину водойми, яка відведена для купання людей, визначать буйками. Додатково спеціалісти Держпродспоживслужби проведуть дослідження води на наявність інфекцій.

На Дальному пляжі проведуть також прибирання. Наразі там триває масштабна реконструкція. Тут облаштовують майданчик для волейболу, футболу з штучним покриттям, дитячий і спортивний майданчик, стоянку для авто та під'їзні дороги.