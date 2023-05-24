Взяти участь в навчанні запросили по 20 кухарів в кожній області

Тернопільська область потрапила до переліку регіонів, де впроваджуватимуть нову реформу Олени Зеленської щодо зміни шкільного меню. Окрім Тернопільщини, проект впроваджуватимуть також і в Полтавській та в Одеській областях. У кожному регіоні створять спеціальну кулінарну майстерню, де навчатимуть шкільних кухарів, як можна приготувати смачні та поживні страви для школярів.

Про старт пілотного проекту розповіла перша леді Олена Зеленська на своїй сторінці в Facebook.

«Просто зараз стартує проєкт School Chef’s Training Hubs Development. Для нього було обрано три пілотні області: Полтавську, Одеську та Тернопільську, де по 20 майстрів професійно-технічної освіти підвищать свою кваліфікацію. Їх назвали агентами змін, бо вони суттєво підвищать свій професійний рівень: навчаться створювати власні технологічні карти, отримають знання з нутриціології, безпеки організації харчового процесу. І потім у своїх регіонах навчатимуть сотні, якщо не тисячі шкільних кухарів», – розповіла Олена Зеленська.

Програма School Chef’s Training Hubs Development передбачає повну зміну шкільного меню. Над її втіленням на Тернопільщині вже розпочали роботу. У перспективі створять кулінарний хаб-майстерню, до якого завезуть сучасне обладнання, яким згодом облаштують шкільні їдальні. Тут навчатимуть готувати страви з оновленого шкільного меню відомого кулінара Євгена Клопотенка.

У департаменті освіти та науки Тернопільскої ОВА розповіли ZAXID.NET, що наразі шукають спеціальне місце, де можна було б облаштувати таку майстерню, де навчатимуть шкільних кухарів. Пізніші ці майстри зможуть поділитися знаннями з іншими своїми колегами з районних міст, селищ та сіл. За словами Олени Зеленської, такі хаби вже успішно працюють у Львові та Борисполі.