8 березня з легкої руки радянських функціонерів перетворився на свято «жінок», «весни», «кохання». Таким чином воно втратило своє первісне значення. Нагадаємо, ідея Міжнародного жіночого дня була запропонована на великій жіночій зустрічі, організованій у Копенгагені в 1910 році. Понад 100 учасниць із 17 країн вирішили щороку в березні відзначати Міжнародний жіночий день — день солідарності жінок у боротьбі за повні політичні, економічні та соціальні права.

І хоча зараз жінка отримала право голосу та деякі інші громадянські права, не варто забувати про те, якою ціною вони дісталися. Пропонуємо сім фільмів про боротьбу жінок за право голосу, право бути собою, право обирати улюблену справу.

«Ангели із залізними щелепами»

Iron Jawed Angels, 2004. Режисерка: Каті фон Гарніє. У ролях: Гіларі Свонк, Френсіс О’Коннор, Джулія Ормонд, Анджеліка Г’юстон

Історична драма розповідає про боротьбу суфражисток за право жінок голосувати. Після нападу на їх пікет та неспроможності влади їх захистити, активістки розпочинають голодування. У центрі історії – Еліс Пол та її боротьба за зміну Конституції США. Для того, аби жінки отримали право голосу Еліс та її соратницям знадобилось 14 років. Таке право жінки у США отримали у 1926 році. На які жертви довелося заради цього піти героїні, можна побачити у фільмі.

«Суфражистки»

Suffragette, 2015. Режисерка: Сара Геврон У ролях: Кері Малліган, Гелена Бонем Картер, Брендан Глісон, Енн-Мері Дафф, Бен Вішоу, Меріл Стріп, на головному фото

Схожий сюжет, схожа боротьба, але події відбуваються у Великобританії. Події фільму відбуваються на початку XX століття. Мод (роль виконує Кері Малліган) працює в пральні, виховує сина, свариться з чоловіком. Але раптово в її житті з'явився сенс. Все змінюється, коли вона намагається разом із компанією суфражисток вибороти для жінок виборчих прав. Акторський склад - сильна сторона картини. Дизайнери також. Вони спорудили на знімальному майданчику Лондон початку 20-го століття.

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«Посмішка Мони Лізи»

Mona Lisa Smile, 2003. Режисер: Майк Ньюел. У ролях: Джулія Робертс, Джулія Стайлс, Кірстен Данст, Меггі Джилленгол, Домінік Вес

США, 1953 рік. Дія відбувається у престижному жіночому коледжі, де Кетрін Вотсон отримала посаду викладачки історії мистецтва. Проте її погляди на роль жінки у суспільстві відрізняються від прийнятих у коледжі. Студенток тут готують на роль добре освіченої дружини. Кетрін намагається пробудити у своїх ученицях амбіції та підтримати їх у бажанні бути самостійними. Це дається їй непросто. Одна з кращих ролей Джулії Робертс.

«Північна країна»

North Country, 2005. Режисерка: Нікі Каро. У ролях: Шарліз Терон, Ембер Герд, Френсіс Макдорманд, Шон Бін, Мішель Монаган, Джеремі Реннер

Головна героїня картини Джозі Еймс, у якій важко впізнати гламурну Шарліз Терон, через насильство у родині втікає від чоловіка. Вона опиняється у шахтарському містечку, де не має іншого вибору, крім роботи на шахті. Там їй доведеться зіштовхнутись із дискримінацією, сексуальними домаганнями, знущаннями. Жінка вирішує розпочати судовий процес проти компанії, що у 70-х роках XX століття було революційним рішенням.

«Степфордські дружини»

The Stepford Wives (на головному фото), 2004. Режисер: Фрекн Оз. У ролях: Ніколь Кідман, Метью Бродерік, Бетт Мідлер, Гленн Клоуз, Крістофер Вокен, Роджер Барт

Джоана, втомлена від активної кар’єри у Нью-Йорку, разом із чоловіком переїжджає в тихе і спокійне передмістя Степфорда. Цей район вважається серед місцевих елітним, тому тут проживають вельми впливові й заможні люди. Герої прагнуть познайомиться з сусідами, але знайти спільну мову з вершками суспільства аж ніяк не так просто. Придивившись до своїх сусідок — доглянутих жінок, показових матерів і старанних господарок – Джоанна з подивом помітила, як сильно вони нагадують роботів. Єдиною людиною, яка відмовляється грати за правилами, виявляється алкоголічка Боббі. Разом з нею Джоанна проводить власне розслідування.

Цей фільм є римейком картини 1975 року, який зробив Браян Форбс. Відмінність між стрічками відбиває зміни, які відбулись у суспільстві: новий фільм – комедія, старий – алегорична драма.

«Дружина»

Wife, 2018. Режисер: Бйорн Рунге. У ролях: Глен Клоуз, Джонатан Прайс, Крістіан Слейтер, Макс Айронс, Елізабет Макговерн

Джоан Кастальман – віддана дружина протягом останніх сорока років опікується своїм чоловіком, знаменитим письменником. Події фільму відбуваються тоді, коли подружжя вирушає до Стокгольма, де йому мають вручати Нобелівську премію. Ця ніби-то щаслива подія стає для Джоан останньою краплею у чаші терпіння. Поворот сюжету у цій на перший погляд простій драмі є несподіваним. Що вчинила Джоан багато років тому? Картина цінна тим, що відповість не тільки на це запитання. Вона ще й розповість, чому їй довелось так вчинити.

Блискуча гра Глен Клоуз принесла їй «Золотий глобус» та номінацію на «Оскар».

«Диригентка»

De dirigent, 2018. Режисерка: Марія Петерс. В ролях: Шеймас Ф Сарджент, Аннет Мальерб, Тім Ахерн

На дворі 20-ті роки минулого століття. Молода дівчина Антонія Брік завжди була здібною ученицею, особливо легко їй давалася гра на піаніно, також вона трохи займалася диригуванням. Спочатку дівчина хотіла грати на піаніно і з цим пов'язати своє життя, але доля розпорядилася інакше, її запрошують стати помічником диригента в оперному театрі Сан-Франциско. Юна леді з кожним роком удосконалювала свої вміння й одного разу їй довелось дебютувати в якості диригента в знаменитому Берлінському оркестрі.