Рятував маленького пацієнта дитячий хірург Олександр Колодій

До Центру дитячої медицини «швидка» привезла з Нового Роздолу 10-місячного хлопчика зі слинотечею, задишкою, порушенням ковтання. Рентген, який зробили дитині у місцевій лікарні, виявив сторонній предмет у стравоході, тож малюка відразу скерували до Львова, в лікарню «Охматдит».

Батьки запідозрили, що син, мабуть, щось проковтнув, коли він став дуже неспокійним. У нього була постійна слинотеча, з’явилися порушення дихання та задишка. Малюк не міг нічого ковтати. У лікарні в Новому Роздолі малюку зробили рентген, на якому й побачили сторонній предмет. Дитину негайно каретою швидкої допомоги доставили до Центру дитячої медицини, повідомили у медзакладі.

Сторонній предмет у хлопчика виявили під час рентгену

«Відразу після госпіталізації, о другій ночі, ми взяли дитину в операційну і провели ригідну езофагоскопію з видаленням стороннього тіла. Це був іграшковий перстень. Все пройшло успішно. Єдине, що перстень трохи пошкодив стравохід», – каже дитячий хірург Олександр Колодій.

Наступного дня хлопчик почав уже їсти та пити. Після всіх необхідних обстежень хлопчика виписали додому.

Лікарі кажуть, що якщо дитина проковтнула сторонній предмет, то втручання потрібно робити якомога швидше, бо що довше сторонній предмет перебуває у стравоході, то більше набрякає слизова оболонка, яка обволікає предмет. Це ускладнює видалення та збільшує ризик ускладнень, наприклад, пошкодження стравоходу.

Останнім часом доволі часто до лікарень потрапляють маленькі діти, які проковтнули або вдихнули маленькі деталі від конструкторів, магнітні кульки, канцелярські цвяхи, заглушки до холодильника тощо. Усіх їх доводиться оперувати під наркозом. Не у всіх випадках сторонні предмети вдається дістати ендоскопічно. Частину таких дітей доводиться оперувати через загальний доступ – розріз черевної порожнини. Тож лікарі вкотре нагадують батькам: стежте за тим, чим бавляться ваші діти. Дрібні предмети не повинні бути серед дитячих іграшок. І не залишайте малих дітей без постійного догляду дорослих.