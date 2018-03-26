У 2017 році заробітчани переказали з Польщі в Україну $3,8 млрд

Сума переказів з Польщі дорівнює 4% ВВП України

Обсяг грошових переказів з Польщі в Україну помітно зріс. Про це виданню «Європейська правда» розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцькі. Урядовець повідомив, що у 2016 році сума переказів склала 8 млрд злотих, а за підсумками минулого року сягнула 13 млрд. злотих, що становить 60,8 млрд грн і 98,8 млрд грн відповідно. Таким чином українські робітники переказали в Україну суму, яка дорівнює 4% українського валового внутрішнього продукту.

За словами Бартоша Ціхоцького, саме його країна видала українським громадянам близько 60% дозволів на роботу в ЄС. Сьогодні в Польщі офіційно працює і навчається понад мільйон українців. Чиновник відзначив, що трудові права, забезпечення пенсійних виплат і охорони здоров'я заробітчан потребують урядової співпраці між Україною і Польщею. Зокрема, на рівні міністерств праці і соціальної безпеки. «Якщо українська сторона зацікавиться, я впевнений, що ми зможемо запланувати консультації та працювати над цими питаннями», - додав Ціхоцькі.

Нагадаємо, що Національний банк України проаналізував обсяги приватних грошових переказів в Україну за період 2015-2017 рр. і виявив, що минулого року сума переказів з-за кордону перевищила 9 млрд доларів США.