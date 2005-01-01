Де працюють та скільки заробляють українські заробітчани у Польщі

Понад половина українців-заробітчан (52%) у Польщі оцінюють польських роботодавців «добре» або ж «дуже добре». 38% дали їм нейтральні оцінки, лише 8% оцінили їх «погано» або ж «дуже погано». Такі дані соціологічного дослідження СГ «Рейтинг».

Соціологи виявили, що жінки більш забезпечені заробітчани та ті, хто довше працює, краще оцінюють польських роботодавців, аніж інші категорії.

Де працюють українці?

Можливо, краще оцінювання жінками своїх роботодавців пов’язане з тим, що жінки менше залучені на фізичних роботах. Натомість 89% чоловіків-українців у Польщі виконують саме фізичну працю. При чому вік і відсоток залучених до важкої праці заробітчан приблизно однаковий – серед 18-35-річних українців 78% працюють фізично, серед 38-50-річних – 75%, серед 51-річних та старших цього віку – 80%.

Як і раніше українці виконують у Польщі просту, некваліфіковану фізичну роботу.

34% українських заробітчан працювали у Польщі на сільськогосподарських роботах, 32% – на будівництві чи ремонтних роботах. 8% виконували роботу по дому, 7% – працювали у ресторанному бізнесі, 5% – у готелях, 4% – доглядали за особами похилого віку, інвалідами, іншими видами діяльності займалися 3%, працювали у сфері послуг менше 3% опитаних.

На сільськогосподарських роботах частіше працювали жінки та найстарші респонденти, у будівництві та ремонті – чоловіки, молодь та особи середнього віку. Жінки, на відміну від чоловіків, також частіше були задіяні у роботах по дому та ресторанному бізнесі, догляді за людьми похилого віку та інвалідами, дітьми, у сфері послуг.

Що вищий рівень освіти, то частіше заробітчани знаходили роботу не пов’язану із сільським господарством або ж будівництвом.

Чому українці їдуть у Польщу?

Причиною виїзду українців до Польщі є географічна близькість країни (53% опитаних назвали цей чинник головним у своєму виборі), вищий розмір заробітної плати (44%), низький мовний бар’єр (34%), наявнiсть членiв родини або знайомих, якi вже працюють/проживають у Польщi (30%), бiльша кiлькiсть пропозицiй роботи в Польщi нiж в iнших країнах (20%).

Що є найважчим у роботi в Польщi?

39% опитаних українських заробітчан назвали найважчим на заробітках розлуку з родиною (39%). 32% вважають, що найважчим є багато годин роботи на день. Вiдсутнiсть соцiального захисту заробiтчан-українцiв назвали 24% опитаних, а неприязне ставлення з боку поляків відчули на собі 14% українських заробітчан.

Скільки заробляють українці у Польщі?

Попри відсутність точної відповіді на це питання в опитуванні, все ж можна зробити деякі припущення на цю тему.

Дві третини заробітчан повідомили, що ніколи не відсилали грошей сім’ї в Україні під час перебування на роботі у Польщі. Ще 15% відмовилися надавати відповідь на це питання. 6% зазначили, що надсилали родинам до 500 злотих на місяць (близько 4 тис. грн), 8% – від 500 до 1000 злотих, 11% – більше 1000 злотих. Чим більше разів респонденти були на роботі у Польщі, тим більші суми вони надсилали своїм родинам в Україні.

45% опитаних зазначили, що їхнє місячне утримання в Польщі коштувало в середньому від 200 до 500 злотих. 22% – зазначили, що витрачали на це до 200 злотих, 19% – більше 500 злотих. 15% не змогли відповісти на це питання.

Які умови мають українські заробітчани у Польщі?

Найчастіше додатковими безкоштовними умовами, не пов’язаними із виплатою зарплати, роботодавці пропонували опитаним проживання на квартирі (58%). 35% зазначили, що отримували безкоштовне харчування, 34% – транспортування до місця праці, 28% – доступ до інтернету. 13% – як додаткові опції отримували допомогу у підготовці документів для офіційної реєстрації, 12% – мобільний зв’язок. 7% отримували соціальні виплати (страховки, допомогу для переїзду тощо), по 5% – освітні послуги (вивчення польської мови або ж професійне навчання). 15% зазначили, що їм нічого не пропонували окрім зарплати.

Чи поїдуть українці знову на роботу у Польщу?

63% опитаних українських заробітчан знову планують повернутись до Польщі на роботу. 19% було важко відповісти на це питання, стільки ж заявили, що не планують повертатись. В основному планують повернутись до Польщі ті, хто там був більше трьох разів. Це люди старші 51 року (70%) та віком 36-50 років (69%). Найменше тих, хто планує повернутись до Польщі серед людей віком 18-35 років – 57%. У всіх трьох вікових категорій приблизно однаковий рівень освіти. Водночас 74% опитаних заявили, що не планують виїжджати у Польщу на постійне місце проживання у найближчі кілька років. Такі плани мають лише 11% заробітчан.

Повна версія дослідження:

Опитування проводилось серед мешканців Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Луцька віком від 18 років і старші, які протягом останніх п’яти років працювали у Польщі. Вибіркова сукупність: 400 респондентів. Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 4,9%. Терміни проведення: 9-26 лютого 2018 р. Дослідження проведене на замовлення рекрутингової компанії «Personnel Service» (Польща).