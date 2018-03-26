У польському МЗС запропонували створити державну агенцію для українських мігрантів

СвітКатерина Чурилова, сьогодні, 10:541380

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У польському МЗС запропонували створити державну агенцію для українських мігрантів
Збір яблук у Польщі

У Польщі пропонують створити державну агенцію для українських трудових мігрантів, яка б займалась захистом їхніх прав. Таку думку висловив заступник голови МЗС Польщі Бартош Ціхоцький, пише «Європейська правда».

Дипломат повідомив, що у Польщі працюють близько двох мільйонів українських робітників, і польські фірми потребують українських працівників, проте ці дві групи ніяк не пов’язані між собою.

«Можливо, доцільним було б створити державну агенцію, яка працювала б і в Україні, і в Польщі, яка інформувала би українців, які є вакансії, які є ставки», – запропонував заступник міністра.

Разом з тим ця агенція займалася би захистом трудових прав українських мігрантів та стежила би за дотриманням обов’язку оплати пенсійного внеску.

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