Українці дедалі більше витісняють місцевих робітників з підприємств в Угорщині

Спрощення працевлаштування для українців в Угорщині ухвалене урядом у липні 2016 року для зменшення дефіциту робочої сили

В Угорщині українці з біометричними паспортами витісняють місцевих робітників на деяких підприємствах, адже погоджуються на суттєво менші зарплати. Зокрема на заводі Flex у місті Шарвар на заході Угорщини торік звільнилося чимало старих кадрів, замість них набрали сотню українських заробітчан.

Як пише Mukachevo.net з посиланням на угорське видання 24.hu, компанія вирішила підшукати дешеву робочу силу на сході, а саме в Україні, скориставшись тим, що країна отримала безвізовий режим, а також спрощеною системою оформлення.

Починаючи з листопада 2017 року на підприємство почали прибувати українці. При чому, більшість з них не володіла угорською мовою. Вже наприкінці року понад 600 працівників було звільнено нібито через скорочення виробництва. А на початку лютого їхні вакансії зайняли українські працівники.

За словами скорочених угорців українці погоджуються на будь-які умови праці. Зокрема угорським робітникам пропонувалися пристойні бонуси за понаднормову роботу (4500 форинтів за зміну). Однак з прибуттям заробітчан всі ці бонуси були скасовані, в тому числі й на харчування.

Місцеві угорці не проти присутності українців на їхніх підприємствах, але проти закордонних робітників, які погоджуються на будь-які умови.

Якщо раніше у операторів на лініях на заводі, що працюють в три зміни чиста місячна зарплата складала 140-160 тис. форинтів (близько 14,5- 16,5 тис. грн), то українцям сплачують приблизно на 20 тис. форинтів (приблизно 2 тис. грн) менше.

Наразі компанія у місті Шарвар вже оголосила, що шукає українсько-російсько-угорського перекладача та координатора трудового процесу, який би володів двома мовами.