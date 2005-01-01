Нацбанк порахував гроші заробітчан і виявив мільярди доларів

Національний банк України проаналізував обсяги приватних грошових переказів в Україну за період 2015-2017 рр. і виявив, що минулого року сума переказів з-за кордону перевищила 9 млрд доларів США. Як повідомляє офіційний сайт НБУ, перегляд пов’язаний з появою нових даних щодо потоків трудових мігрантів з України.

В Нацбанку стверджують, що українці за останні три роки найчастіше їздили працювати в Польщу. Трудова міграція до Польщі має переважно сезонний характер, тож більшість заробітчан особисто привозять зароблені кошти. Відтак частина грошових переказів і привезеної валюти залишалася не облікованою.

Ще одним важливим фактором, що впливав на офіційний облік грошових переказів, стали адміністративні обмеження на використання міжнародних платіжних систем між Україною та Росією. Через скорочення офіційних переказів із Росії частина транзакцій відбувалася у неформальний спосіб.

Для дооцінки обсягів приватних грошових переказів Нацбанк здійснив опитування Державної служби статистики України, а також використав інформацію, надану центральними банками Польщі та Росії. За оновленими даними НБУ реальний обсяг переказів із Польщі в Україну більш ніж вдвічі перевищив оцінки 2017 року. Якщо минулого року НБУ повідомляв про 1,3 млрд доларів переказів з Польщі в Україну, то за оновленою інформацією ця сума становить 3,1 млрд дол. США.

Завдяки оновленій методиці аналізу грошових переказів НБУ вдалося уточнити річні обсяги приватних переказів за останні три роки. Виявилось, що 2015 року українці з-за кордону переказали і привезли додому 7 млрд доларів США, у 2016 році ця сума становила 7,5 млрд доларів США, а минулого року сума переказів дорівнювала уже 9,3 млрд доларів США.