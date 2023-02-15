«Контінентал Фармерз груп» оприлюднила податкові відрахування та соцоплати за минулий рік

За 2022 рік «Контінентал» перерахував до бюджетів усіх рівнів понад 916,2 млн грн податкових виплат. Основним напрямом допомоги з боку «Контінентал» минулого року стала підтримка захисників і вимушено переміщених осіб, на яку виділено 45,2 млн грн. Попри складний рік, Компанія також продовжила підтримувати громади в регіонах своєї присутності: на фінансування соціальних проектів було спрямовано 18,4 млн грн. Загальна сума соціальних інвестицій та гуманітарної допомоги з боку «Контінентал» у 2022 році – 63,6 млн грн.

Також «Контінентал» продовжив утілювати централізовані соціальні проекти в регіонах своєї присутності. Компанія адаптувала їх під актуальні виклики й потреби. Зокрема, проект «Розумний город», який «Контінентал» реалізує уже втретє, торік об’єднав учасників довкола волонтерської цілі – виростити овочі для сухих борщів та лікарські трави для чаю «Слава Україні». Готові набори вже доправили українським захисникам.

«Компанія щороку відкрито звітує про соціальний бюджет і сплачені податки, що свідчить про прозорість роботи та сталість наших принципів. Цього року звіт особливий: «Контінентал» продовжує працювати, докладаючи максимум зусиль, щоб бути опорою для країни в такий непростий час. Ми не відступили від виконання зобов’язань, продовжуємо підтримувати місцеві громади й допомагаємо українським захисникам», – зазначив Георг фон Нолкен, Генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп».